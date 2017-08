A Ryanair megvenné a csődbe jutott Air Berlint

Megvenné a fizetésképtelen német légitársaságot, az Air Berlint a Ryanair – írja a Reuters. Az ír fapados társaság az egész céget vinné, nem csak egyes részeit, mint a Lufthansa, de ehhez még látniuk kell a részletesebb pénzügyi adatokat, mondta az Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary a hírügynökségnek.

A vezérigazgató hozzátette, még nem tudják, milyen mértékű átalakításokra lenne szükség az Air Berlin esetében, mekkora veszteségekkel küzd és miért működik veszteségesen a társaság azon a piacon, ahol a Ryanair nyereséget realizál. Thomas Winkelmann, az Air Berlin vezetője ezt úgy kommentálta, hogy már május óta megtekinthetők az adatok, azóta, hogy az Air Berlin először bejelentette, hogy partnereket keres.

A múlt héten jelentett csődöt a német légitársaság, ezt követően jelezte, hogy több mint 10 potenciális érdeklődővel folytat tárgyalásokat a vállalat eszközeinek eladásáról. A légitársaság értékesítése akár versenyjogi problémákat is felvethet a Ryanair szerint.

Az Air Berlin vezérigazgatójának korábbi bejelentése alapján végül 2-3 társaság között kerülnek majd az eszközök felosztásra, a tranzakció pedig legkésőbb szeptemberben lezárulhat. Az érdeklődők között van még az easyJet, a Thomas Cook, és a Deutsche BA tulajdonosa, Hans Rudolf Woehrl is, aki jelezte, hogy a felvásárlás után is tovább működtetné a légitársaságot. A Lufthansa is érdeklődik, de nem a teljes Air Berlint, hanem csak a nyereséget termelő eszközeit venné meg.