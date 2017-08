Drasztikusan csökkent az Uber részvényeinek értéke

Négy, az Uber mögött álló befektetési alap is meredeken csökkentette az általuk kezelt részvények árait a cég botrányokkal teli éve után, írja a CNBC a Wall Street Journal alapján. A leértékelés már a június 30-cal véget ért negyedévre is vonatkozik.

Három befektetési alap 15 százalékkal csökkentette a részvények értékét, így azok 41,46 dollárra estek, egy másiknál csupán 12 százalékkal csökkentek. Az Uber-ben mindössze egyetlen befektetési alapnak nem csökkent a hite, ahol megmaradt az eddigi, 48,77 dolláros érték.

Az utóbbi hónapokban az Uber-t több fronton is támadások érték. A céget vádolták többek között szabályzatok alól való kibúvással, egyik vetélytársa, az Alphabet önvezető autós részlege (Waymo) pert is indított. A cég berkeiben uralkodó szexista vállalati kultúrát is sokan kritizálták, a korábbi vezérigazgató, Travis Kalanick is részben ebbe bukott bele.

Az Uber viselt dolgairól korábban itt írtunk.