Jönnek az új 1000 forintos bankjegyek

2018. október 31-ig lesz használható a régi 1000 forintos, derült ki a Magyar Nemzeti Bank szerdai sajtótájékoztatóján. Az új ezer forintost jövő év március elsején vezetik be, azon továbbra is Mátyás király képe lesz látható.

Az új ezres kibocsátása két lépcsőben történik. Először a holnaptól, augusztus 24-től az új 1000 forintosok törvényes fizetési eszközzé válnak, majd féléves felkészülési idő után a bankjegyek forgalomba is kerülnek.

Az MNB 2014 óta cseréli folyamatosan a régi bankjegyeket. A régi papírpénzek közül lehet még használni a húszezreseket, de ezeket is csak az év végéig. A régi 10 000 forintosok továbbra is korlátozások nélkül használhatók a készpénzforgalomban, bevonásukról az MNB később hoz döntést.

Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke elmondta, az új ezres hamisításbiztos lesz. A dizájnosabb kinézeten és a plusz biztosítékokon kívül azonban a régi ezres szinte olyan lesz, mint a régi: igaz, a hologram kikerült a bal szélre, és biztonsági okokból élesebben megrajzolt lesz.

A valódiság azonosításának érdekében továbbá több festék is kerül a bankjegyekre. Új elemként egy színváltós Corvin-holló is kerül Mátyás király feje mellé, az ezres UV-fényben is könnyen azonosítható lesz. A bankjegy hátoldala változatlanul a visegrádi Herkules-kutat ábrázolja.

Az MNB bankjegycseréjének már bőven érződik a hatása: a jelenleg forgalomban lévő összes bankjegy kétharmada már új, az ötezresek 80 százalékát, a kétezresek 86 százalékát már lecserélték.

Az MNB az új bankjegyekre való átállást az arról szóló szórólapok terjesztésével, kiskereskedelmi pénztárosok ingyenes bankjegyismereti képzésével, valamint technológiai támogatással segíti. A képzésen az MNB szerint évente 4000 eladó vesz részt.

A régi bankjegyeket egyébként nem kell annyira sietősen cserélni: a hitelintézetek és a posták még három évig, az MNB pedig a következő húsz évben, 2037-ig cseréli ingyenesen új bankjegyre a régieket. A bankjegyújítás 4-5 milliárd forintba kerül majd a jegybank előzetes kalkulációja szerint.

Borítókép: Huszti István / Index