Napelemes tetejű kocsikkal áll elő az Audi

Az Audi napelemes tetejű autókat tervez a piacra dobni, partnere a Hanergy kínai napenergia-berendezéseket gyártó cég amerikai leányvállalata, az Alta Devices lesz – írja a Bloomberg. A napenergiát a teljesítmény növelése mellett a légkondi és egyéb elektronikai funkciók működtetésére is lehet majd használni.

A két cég még az idén bemutatja az első prototípust, ami az egyik első lépést jelentheti a kibocsátásmentes közlekedés felé az Audinál. A német gyártó célja, hogy 2025-re autóinak egyharmada elektromos meghajtású legyen.

A kezdeményezés két másik nagyvállalatot is ösztönzött a napelemes autók kifejlesztésére. A japán Panasonic például elkezdett dolgozni egy 180 wattos napelemen, amelyet szintén autók tetején alkalmazna. A Nissan pedig már most kínálja napelemes tetejű változatban is Leaf típusú elektromos kocsiját.