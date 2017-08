Push-up nélkül nem él meg a leghíresebb fehérneműcég

Nem jött be a Vicoria's Secretnek a rácsatlakozás kortárs fehérneműtrendekre, így visszatérnek ahhoz, amihez igazán értenek: a mellek feltolásához – írja a Bloomberg.

A híres fehérneműgyártó cég profitja 14 százalékot zuhant az utolsó negyedévben, ezért most ki kell találnia, hogyan maradjon talpon az egyre élesedő versenyben a bugyi- és melltartópiacon. A tavaly igazolt vezérigazgató, Jan Singer a Bloombergnek azt mondta, vissza kívánnak térni az alapokhoz, a Vicoria's Secretet pedig a szexi push-up melltartók tették naggyá. Az utóbbi időben divatba jött, könnyedebb, merevítő nélküli melltartófazonok ("bralette"), amelyekkel megkésve bár, de a Victoria's Secret is próbálkozni kezdett, az eladási mutatók alapján nem igazán jöttek be a márka törzsvásárlóinak.

A régi-új irány mindenesetre bátor húzásnak tűnik a cég részéről, a kortárs fehérneműtrendek ugyanis éppen hogy a push-up kifutásának, és a kényelmesebb bralette-ek felívelésének irányába mutatnak. Singer szerint azonban a bralette-et gyártani bárki tud, a masszívabbra konstruált melltartókban viszont ők a királyok, így jobb ha arra fókuszálnak.

A lap megkérdezett egy igazi fehérneműpiaci szakértőt, a Lingerie Addict nevű oldal szerkesztőjét is a Victoria's Secret piaci részesedésének hanyatlásáról, de ő egész másban látta a jelenség okát. Cora Harrington azt mondta, inkább az a baj, hogy a cég lemaradt az utóbbi évek mérvadó trendjében, ami a szépség, a szexiség fogalmának kiszélesítését diktálja, a modellalkalt kizárólagossága helyett a többféle, átlagos testképre helyezve a hangsúlyt.