A rezsin akartak spórolni, de hónapok óta csak várnak a hitelbírálatra

Sokáig kérdéses volt, hogy lesz-e államilag támogatott hitelprogram lakásfelújításra. Aztán végül kiderült, hogy igen, az Magyar Fejlesztési Bank előállt az energiatakarékossági hitellel és április óta már lehet is pályázni, de egy olvasónk története alapján úgy tűnik, hogy

már biztos, hogy sok pályázónak nem jön össze a felújítás, amit még ősz előtt szeretett volna összehozni.

Ő hónapokkal ezelőtt adta be a kérelmét megújuló energia felhasználásának növelését célzó, uniós pénzből támogatott hitelre, de azóta se derült ki, hogy számíthat-e rá, hogy kap pénzt, pedig már bőven lejárt a pályázati útmutatóban megadott 20 napos hiánypótlási határidő és a 60 napos szerződéskötési határidő is.

A pályázást bonyolította az is, hogy a pályázati dokumentumokat, nyomtatványokat többször is módosították, ezért olvasónk többször is sikertelenül próbálkozott a pályázással, mert új dokumentumokat kellett kitölteni , amikor a fiókban már le akarta volna adni a kitöltött papírokat.

Megkérdeztük a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy hány energiahatékonysági hitelre beadott kérelem esetében áll fenn késés a kérelmek elbírálásában, és eddig összesen hány kérelem kapott pozitív elbírálást, illetve, hogy a rendelkezésre álló forrás hány százalékát kötötték már le szerződéssel.

Ezekre a kérdésekre nem kaptunk érdemben választ, csak annyit közöltek, hogy szeptember elsejével az NGM és az MFB a beérkező pályázatok alapján módosította a feltételeket, és hogy a hatályos módosítás érinti a már korábban benyújtott igényléseket is, amikre így már a kedvezőbb feltételek vonatkoznak majd.

Szeptember 1-től annyi változik, hogy

Lehetőség lesz arra, hogy a lakástakarék-pénztári megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére is felhasználhassák az ügyfelek.

Természetes személy esetén 2 milliós kölcsön felett 50 százalékra csökken az elvárt fedezet mértéke.

A felújítandó ingatlan rendeltetésszerű használatát már nem kell fűtésszámlákkal igazolni.

Lehetővé válik a részleges homlokzatszigetelés, vagyis a hitel felvétele esetén már nem szükséges az ingatlan összes homlokzati síkjának szigetelése.

Szeptembertől a hiteligénylő a beruházás megvalósításához más, vissza nem térítendő támogatást is felhasználhat. Emellett a hitelkérelem benyújtását megelőzően megkezdett beruházás esetében a projekt előkészítésével kapcsolatos, a hitelkérelem benyújtása előtt kiállított számla is elfogadható lesz időkorlát nélkül.

A módosítások részletes listája itt és itt érhető el. Arról, hogy hogyan érdemes energiatakarékos házat építeni, ebben az cikkben írtunk részletesebben.