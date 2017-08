A robotok adóztatásáért kampányolnak Kaliforniában

Ha a robotok elveszik az emberek munkáját, miért ne adóztatnánk őket is ugyanúgy? Ez az ötlet már sokakban megfogalmazódott az automatizáció térnyerése óta, de Kalifornia államban most eggyel közelebb kerülhet a gyakorlati megvalósuláshoz, az állam törvényhozó testületének egy tagja, Jane Kim ugyanis szerdán kampányba kezdett a robotadóért a Quartz beszámolója szerint.

Egyes becslések szerint a mesterséges intelligencia akár a ma létező munkahelyek felét is betöltheti idővel, ezért van szükség a megadóztatására, írja Kim Jobs of the Future Fund nevű kampányoldalán. Hogy a robotok végső soron valóban csökkentik-e a munkahelyek számát, arról egyébként a tudomány megosztott, vannak, akik szerint csak másféle munkahelyek jönnek létre. Az ugyanakkor biztos, hogy az átállás nem lesz zökkenőmentes, mert rendkívül gyorsan kellene átképezni egy csomó embert új (bonyolultabb, nagyobb kreativitást igénylő) feladatok végrehajtására.

A kezdeményezést egyébként először Bill Gates emelte be a szélesebb köztudatba a Szilícium-völgyben, a világ leggazdagabb embere már februárban megemlítette a Quartznak a robotadó szükségességét.

Az ötlet pártolói szerint az ebből származó állami bevételt akár fordíthatnák az alapjövedelem finanszírozására is (amelynek szintén sok pártolója akad a techmilliomosok közt), Kim pedig oktatásra, más iparágakba való célzott befektetésre fordítaná a pénzt. Ellenzői szerint (amelyek szintén akadnak szép számmal) viszont egy ilyen adónem leginkább az innovációt büntetné, így nem kívánatos a bevezetése.