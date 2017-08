Nem nyereséges a Diákhitel Központ

Talán meglepi, ha diákhitelt törleszt, de a Diákhitel Központ egyáltalán nem működik nyereségesen, akárcsak tavaly, most is nulla forint adózott eredménnyel zárta az első fél évet. Igaz, a nyereséges működés náluk nem is cél, nem ezért hozták létre az állami központot.

A cég mérlegfösszege június végén 267,937 milliárd forint volt, 1,9 százalékkal csökkent 2016 végéhez képest - ismertette a társaság a BÉT honlapján csütörtökön közzétett jelentésében.

2017 első fél évében bruttó 6,6 milliárd forint hitelt folyósítottak, ennek jelentős részét márciusban. A hitelrendszer 2001. évi indulásától 2017. június 30-áig mintegy 322,2 milliárd forint hitelt folyósított a DK Zrt., június 30-án a diákhitelek összege mintegy 266 milliárd forint volt.

A DK 2001. évi indulásától 2017. június 30-áig 355 589-en részesültek Diákhitel 1-ben, melyekből 177 532 szerződést már le is zártak.

Diákhitel 2-t 25 856 hallgatónak folyósított a társaság 2012 szeptembere óta, ebből eddig 1305-en zárták le szerződésüket.

A hallgatói hitelek kamatbevétele, valamint a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2016 első fél évéhez képest 17 százalékkal, 4,623 milliárd forintra estek a hallgatói hitelek kamatának folyamatos, jelentős csökkenése miatt.

A társaság 2017 első fél évének végén 105 bázisponttal csökkentette a Diákhitel 1 kamatát, amely a naptári év második hat hónapjában így 2,30 százalék.

A Diákhitel 2 kamata ugyanakkor 45 bázisponttal, 3,45 százalékra csökkent (az ügyfeleket fix 2 százalék terheli, az ezen felüli részt az állam kamattámogatás formájában megfizeti az ügyfelek helyett).

Diákhitel 1-et egyébként egyre kevesebben vesznek fel, és a jövőben várható, hogy kicsit a Diákhitel 2-re is csökkeni fog az érdeklődés.