New Yorkban is irodát nyitnak Matolcsyék

„Bár felgyorsult világunkban a digitális fejlődésnek köszönhetően már sok minden megoldható telekommunikációs eszközökkel, a személyes kapcsolatok fontossága és jelentősége továbbra is megkerülhetetlen” – magyarázta Horváth Marcell, az MNB nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója a Világgazdaságnak, hogy szerintük miért is olyan fontos, hogy a magyar jegybank külföldi irodákat tartson fenn háromfős csapatokkal. Az interjú apropója, hogy most nyílik a New York-i iroda, de van már iroda Párizsban, Rómában és Hamburgban is.

Mit csinálnak ezek az irodák? „Figyelemmel kísérik a gazdasági, társadalmi, politikai folyamatokat, tájékoztatókat készítenek, kapcsolatokat építenek, valamint információkat gyűjtenek.” Vagyis nagyjából azt, amit akár egy nagykövetségen keresztül is meg lehetne oldani, de az MNB inkább külön hálózat építése mellett döntött, sőt a háromfős küldöttségeket hamarosan négyfősre szeretnék duzzasztani.

Az újságíró felvetésére, miszerint gyakran elhangzik az a vád, hogy ezekre a nem is rossz helyekre haverokat küldenek jó pénzért, Horváth elmondta, hogy szűrőkön kell átmennie annak, aki ilyen helyen akar dolgozni. Például legalább társalgási szinten ismerni kell az adott ország nyelvét, de egyébként is több kör van, nyílt pályázat és nagy túljelentkezés.

Az irodák eredményeiről azonban sajnos nehéz beszélni. De nem azért, mert nincs nekik, csak Horváth szerint az irodák által elért eredmények nehezen számszerűsíthetők. Meg az első két év azért még inkább az építkezésről szólt. De annyi mindenképpen kijelenthető, hogy az MNB-ben nagyon elégedettek a kintiek munkájával.

Még akár közös kutatómunkák is születhetnek más országok jegybankjaival. Horváth ezt sem zárta ki egyáltalán. Na nem mintha most nem lenne eléggé benne a nemzetközi vérkeringésben a magyar jegybank, „ma már egyre több MNB-s kolléga vesz részt nemzetközi konferenciákon hallgatóként és előadóként egyaránt. Emellett évente számos nemzetközi workshopot, konferenciát szervezünk” – ismertette a helyzetet a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató.