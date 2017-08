A mezőgazdaságban terjeszkedhet a Duna Aszfalt

Mezőgazdasági feladatokkal bővítheti a tevékenységi körét Szíjj László cége, a Duna Aszfalt Kft. Az Mno.hu azt írja, Mészáros Lőrinc üzlettársának cége az elmúlt hónapokban több új tevékenységet is bejegyzett, így augusztus közepétől mezőgazdasági feladatot is elláthat. Például nyújthat erdészeti, növénytermesztési, állattenyésztési szolgáltatást, de fakitermeléssel, vagy agrárgépek bérbeadásával is foglalkozhat.

A lap szerint az új irány azét meglepő, mert Szíjj Lászlónak korábban volt már egy mezőgazdasági cége, az OPM-Agrár Zrt., de nem úgy tűnt, hogy érdemben szeretne foglalkozni a céggel, ami 2013-as alapítása óta összesen 21 ezer forint árbevételt termelt. Szíjj a cégből ki is szállt idővel.

Azért is furcsa viszont a hirtelen portfolióbővítés, mert a Duna Aszfaltnak hagyományos terepén, az építőiparban is elég jól megy mostanában. Bár tavaly közel 90 milliárd forinttal esett vissza a cég árbevétele 34 milliárd forintra, idén biztos, hogy jobb éve lesz a Duna Aszfaltnak, ami év eleje óta 11 közbeszerzés nyertesei között szerepelt.

Ezeknek a munkáknak az összértéke több mint 260 milliárd forint, ezen kívül pedig a cég bekerült a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútfejlesztésekre kötött 271 milliárdos keretmegállapodásába, tehát hamarosan összesen 530 milliárd forintnyi állami és EU-s megrendelésen dolgozhatnak (bár ezeknek a munkáknak egy részét nem egyedül végzik majd).

A cikk szerint Szíjj László másik cége, a Szőke Tisza Invest Kft. is nyitna az agrárium felé, ugyanis június végén az derült ki, hogy a cég részesedést szerezne az egyik legnagyobb hazai tésztagyártó cégben, a Balogh Tészta Zrt.-ben. Az ügyletet a versenyhivatal már jóváhagyta, de a cégiratokban még nincs nyoma egyelőre, hogy a tranzakció lezárult volna. Bár a Balogh Tészta nem a mezőgazdaságban tevékenykedik, a cég tulajdonosa, Balog László korábban beszélt arról, hogy ökológiai műveléssel rózsabarackost telepítenének a kécskei gyár mellé, és hogy a tervek között szerepel az ökológiai kertészet is.

A cég nem árult el a lapnak a jövőbeli terveiről.