Töretlen a magyarok optimizmusa

A júliusi történelmi csúcs után enyhén, hibahatáron belül csökkent a Gazdaságkutató Intézet (GKI) konjunktúraindexe, az üzleti bizalmi index az előző havinál kissé alacsonyabb, a fogyasztói viszont magasabb lett.

Az EU támogatásával készült felmérés szerint a konjunktúraindex a júliusi 4,2 pontról 4,0 pontra csökkent, az üzleti bizalmi index 11,3 pontról 10,2 pontra romlott, a fogyasztói bizalmi index viszont mínusz 15,9 pontról mínusz 13,6 pontra javult egy hónap alatt.

forrás: GKI

A GKI az üzleti várakozások csökkenését az ipari bizalmi index esésével magyarázza, mivel az a júliusi rekord után a júniusi szintre került vissza. Különösen az elmúlt időszak termeléséről alkotott vélemény romlott, emellett a rendelésállomány - ezen belül az export -, valamint a készletek megítélése is kedvezőtlenebbé vált, a termelési várakozások viszont érezhetően javultak.

Az üzleti várakozások más bizalmi indexei nem romlottak augusztusban: sőt, az építőipari bizalmi index újabb történelmi csúcsot ért el, emelkedett a kereskedelmi bizalmi index is, a szolgáltatói pedig nem változott. Az építőiparban júliushoz képest a magas- és a mélyépítő cégek várakozásai is kedvezőbbé váltak. Az előző háromhavi termelés értékelése jelentősen javult, és a rendelésállomány megítélése is pozitívabb lett.

A kereskedelmi bizalmi index a júliusi enyhe csökkenés után jelentősen nőtt és történelmi csúcs közelébe került. Különösen a rendelések várható alakulásáról vélekedtek optimistán a cégek, de az eladási pozíció és a készletszint megítélése is javult. A szolgáltatói bizalmi index stagnálása az elmúlt három hónap általános üzletmenetének kissé javuló megítéléséből, valamint a forgalmi várakozások kis mértékű romlásából következik a közlemény szerint.

A kutatás szerint a fogyasztói bizalmi index augusztusban a júliusi enyhe csökkenést követően öt havi maximumára emelkedett, a lakosság a saját várható pénzügyi helyzetét és megtakarítási képességét is kissé jobbnak érezte. A foglalkoztatási szándék augusztusban nem változott jelentősen: az iparban és a kereskedelemben kissé visszafogottabb, a szolgáltató cégeknél valamivel kedvezőbb lett, viszont csökkent a lakosság félelme a munkanélküliségtől.

Az áremelési törekvés is alig változott: az iparban kissé gyengébb, az építőiparban kissé erősebb lett, egyedül a kereskedelemben nőtt jelentősen az áremelést tervező cégek aránya. Érezhetően emelkedett a fogyasztók inflációs várakozása is augusztusban a GKI szerint. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és a kereskedelemben kissé romlott, az építőiparban és a szolgáltató szférában viszont javult, a fogyasztók körében nem változott.