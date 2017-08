Beindultak az uniós projektek, 27 százalékkal nőttek a beruházások

Az KSH legfrissebb adatai alapján idén a második negyedévben 27 százalékkal nőttek éves bázison a beruházások.

A kiugró adatot az magyarázza, hogy egyrészt tavaly nem jöttek EU-s pénzek, másrészt pedig a kormány igyekszik még a választások előtt minél több pénzt kiszórni a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklus forrásaiból.

A Portfolio cikke szerint a felpörgő uniós projektek érdekessége, hogy egyelőre nem is EU-s pénzből indultak be, hanem a kormány előfinanszírozásából. Az uniós projekteken kívül viszont a vállalkozások fejlesztései is hozzájárulnak a beruházások növekedéséhez.

A beruházások a gazdaság csaknem összes területén nőttek, de alapvetően azért az látszik, hogy inkább azokban az iparágakban nőttek a beruházások, ahol nagyobb az EU-s pénzek szerepe: