Teljes sorcsere a Keler élén!

Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) Zrt. a hazai tőkepiac legfontosabb háttérintézménye, ahol most is éppen hatalmas, részben európai uniós, részben hazai fejlesztések zajlanak. A cégcsoport milliárdos profitot is termel, de a Keler mégis nagyon ritkán szerepel a hírekben. Szerencsére.

Ez ugyanis arra utal, hogy nincs nagy baj az értékpapírokkal az elszámolással a tőkepiacokon. Az elmúlt években voltak ugyan komoly viharok a brókerpiacon (ki ne emlékezne a 2015-ös brókercsődhullámra), míg az energetikai piacon az EMFESZ bedőlése idején kellett nagyon gyorsan lépni, hogy ne tátongjon hatalmas pénzügyi lyuk. A tőke- és az energiapiac legnagyobb örömére, a Keler jól vizsgázott.

Változás

Ez volt a múlt, de szeptember elsején megjelent egy szűkszavú közlemény:

A társaságot 14 évig irányító vezérigazgató, Dudás György közös megegyezéssel távozik a társaságtól, a tisztséget Mónus Attila veszi át.

Fotó: keler.hu Aki távozik: Dudás György

Pénteken, munkaidő után általában azok a bejelentések szoktak beesni a levelesládába, amelyekre valójában a közlemény írói sem igazán büszkék. Nem állítjuk, hogy ezúttal erről lenne szó, hiszen a Keler-csoport személyi változásokról is döntő közgyűléseit tényleg szeptember 1-jén rendezték, mikor is lehetne a döntéseket bejelenteni, mint azok megszületése után. A péntek késődélutáni bejelentések gondolata amúgy érthető: jobb, ha nincsenek már nagyon „szolgálatban” az újságírók, jön a hétvége, hátha visszhangtalan marad a bejelentés. A takarékszövetkezeti átalakítás például majdnem mindig péntek délutáni bejelentésekkel zajlott.

Bizalom

A távozás hátteréről nem sokat tudunk, de az sokat elárul a helyzetről, hogy a Deutsche Bank letétkezelési üzletágától érkező új vezérigazgató nem az egyetlen vérfrissítés, a közleményből az is kiderül, hogy a Keler szinte teljes felső vezetése kicserélődik. Új (vélhetően megbízható) vezetők kerülnek többek között a banküzemi igazgatóság, a stratégiai és ügyfélkapcsolati igazgatóság és az informatikai igazgatóság élére is. Azt talán nem kell magyarázni, hogy egy elszámolóház esetében a banküzemi és az informatikai vezető a két kulcsposzt. Arról nincsen információnk, hogy az új team-et Mónus Attila válogatta össze, vagy az MNB adta a névsort.

A Kelernek amúgy az MNB mellett a Budapesti Értéktőzsdei (BÉT) is a tulajdonosa, de mivel a BÉT is az MNB kontrollja alatt áll, nagy viták aligha voltak a személyi kérdésekről.

Méltassuk a távozókat!

A 20-22 év után távozó vezetőkről a rövid közleményben semmi méltatás, vagy köszönet-nyilvánítás nincsen, Nem tisztünk ezen helyettük megbántódni, de azt érdemes rögzíteni, hogy az 1993-ban alapított Kelert a hatalmas informatikai beruházásai mellett mindvégig sikerült botrányok, korrupciós ügyek nélkül vezetni. A Keler alapvetően a hazai értékpapírok kibocsátását, az értékpapírszámlák vezetést és a tranzakciók kiegyenlítését végzi. A Keler KSZF Zrt., nevű leányvállalata volt az a klíringház, amely a gázpiaci elszámolást is végezte.

Fotó: Linkedin Aki jön: Mónus Attila

A mostani változások előszeleként a Kelert hosszú éveken át vezető Lantos Csaba már korábban távozott, de az ő kipiszkálása nem volt meglepetés, hiszen sok poszton összeforrt a neve a kegyvesztetté vált Spéder Zoltánnal.

Mónus Attilát, a piacon jó szakembernek tartják, és az sem hátrány, hogy ő korábban már a Kelernél is megfordult. Az új vezető a közleményben így nyilatkozott: „a magyar tőkepiac egyedüli központi értéktáraként a Keler továbbra is folytatja a szolgáltatások fejlesztését célzó stratégiai modernizációs programját. Ennek elsődleges célja, hogy egy hazai szolgáltatóból innovatív, európai és regionálisan is vezető pozícióban lévő piaci szereplővé váljon”.