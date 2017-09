Fura színjátékot játszanak Mészárosék legújabb cégénél

Az Appeninn igazgatótanácsa nem javasolja a részvényesek számára, hogy elfogadják a Konzum 261 forintos nyilvános vételi ajánlatát a társaság részvényeire - ezt közölte az Appeninn Nyrt. szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Mészáros Lőrinc legújabb terjeszkedéseit intéző Konzum Nyrt. és annak leányvállalata által kezelt Konzum PE Magántőkealap már most is a legnagyobb tulajdonos az Appeninnben, augusztus 24-én ugyanis tőzsdén kívüli ügyletben megállapodást kötött az Appeninn Nyrt. 49,02 százalékának megszerzésére. Ahogy ezt akkor a Konzum bejelentette, szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) akarják alakítani az Appeninnt, hogy ezen keresztül kezeljék a két Mészáros-féle tőzsdei cég, a Konzum és az Opimus (pontosabban most már Opus Globál) ingatlanügyeit (ezekről a cégekről itt írtunk részletesebben). Miután viszont ekkora hányadot vettek a társaságban, kötelező volt vételi ajánlatot tenniük a cég összes részvényére.

Viszont Mészárosék most valószínűleg abban reménykednek, hogy a részvényesek nem fogadják el az ajánlatukat, ha ugyanis elfogadnák, akkor nem tudnák kihasználni a SZIT konstrukció nyújtotta kiváló adózási lehetőségeket. A SZIT konstrukció azt ajánlja bizonyos nyilvánosan működő ingatlan-befektetőknek, hogy amennyiben a kisrészvényesek is tartósan részesülhetnek az ingatlan-befektetéseik hozamából, akkor cserébe nagyon kedvező adózási kondíciókat kaphatnak.

Tehát Mészároséknak most nagyon kell, hogy maradjanak kisrészvényesek az Appeninben.

Az Appeninn igazgatótanácsa valószínűleg ezért buzdítja most a részvényeseket arra, hogy ne fogadják el az ajánlatot. Az igazgatótanács közleménye szerint a társaság érdeke, hogy a közkézen maradó részvények minél nagyobb számban megmaradjanak, így "biztosított legyen a széleskörű részvényesi ellenőrzés, a társaság folyamatos tőzsdei jelenléte és a működés nyilvánossága." A közlemény szerint "az ajánlattevők hosszú távon tőzsdén kívánják tartani az Appeninnt, stratégiájuk alapvetően egy magyarországi fókuszú, de kelet-közép-európai befektetésekre is nyitott cégcsoport létrehozása, amelyben jelenleg is számos ágazat, terület képviselteti magát, kezdve a turizmustól az agráriumon és a médián át az iparvállalatokig."

A kisrészvényeseket amúgy a Konzum ajánlata is valószínűleg inkább arra ösztönzi, hogy tartsák meg a részvényeiket, az Appeninn papírok tőzsdei árfolyama 330 forint ugyanis az igazgatótanács határozatának elfogadásakor 330 forint volt, 69 forinttal kevesebb, mint amennyiért Mészárosék megvennék.