Macron ismét még szorosabb eurozónát akar

Emmanuel Macron Athénben megdicsérgette a görögöket, amiért most betartják a vállalásaikat, de arról is beszélt, hogy támogatja azt a német tervet, hogy legyen egy IMF-hez hasonló EMF, az Európai Monetáris Alap. Csak ez menjen teljesen függetlenül a külön eurozónás költségvetés tervétől, mert az egyébként fontosabb is, írja a Reuters.

Ezzel óriási előrelépést szeretne az eurót használó országok szorosabb együtműködésében, mivel Macron eurozónás pénzügyminisztert és parlamentet is kara költségvetés mellé. Ami egyébként az euró kiszámíthatósága szempontjából egyébként egy viszonylag kézenfekvő lépés lenne.

Megerősítette azt is, hogy támogatják ,hogy az eurozónás mentőalapot alakítsák át egy igazi Európai Monetáris Alappá. Pavlopoulosz görög elnök is támogatta minden elhangzott törekvést, kiemelve, hogy "tisztelik az IMF-et", de egy "európai mentalitással" létrehozott intézmény intézmény jobban megértheti a speciálisan európai igényeket.