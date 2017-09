Félmilliárdos állami megbízást kapott Giró-Szász András volt cége

Újra nagy pénzt szakíthat a magyar államtól a Giró-Szász András volt kormányszóvivő alapította Strategopolis Stratégiai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft - írja a Hvg.hu. A kormányzati megbízásoknál korábban is nagyon népszerű cég most éppen a Miniszterelnökség augusztus végén meghirdetett pályázatán nyert 560 millió forintos megbízást arra, hogy az uniós források felhasználását és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer tevékenységét monitorozzák. A tenderre egyedül a Strategopolis jelentkezett.

A kommunikációs tanácsadó céget Giró-Szász András még 2006-ban alapította, 2010-től pedig egy ideig a századvéges Heim Péter is tulajdonos volt a cégben. Giró-Szász kormányszóvivői kinevezésekor eladta a részét, a vállalkozásnak viszont azután is jól ment, 2015-ben például úgy nyert egyszerre három megbízást a Miniszterelnökségtől, hogy a többi pályázót kizárták. 2015-ben aztán a volt kormányszóvivő visszavásárolta a többségi részesedését, úgy, hogy valójában nem is fizetett érte. Idén februárban viszont ismét kiszállt, a vállalkozást egy Mechler Márk nevű ügyvédnek adta el, aki jelenleg egyedüli tulajdonos a cégben.

A Strategopolis korábban a Miniszterlenökség megbízásából többek között az infokommunikációs ágazat monitoring elemzését készítette, a kormányzati célok és a fejlesztéspolitika összhangját elemezte és azt vizsgálta, hogyan lehetne hatékonyabban pályázatokat kiírni. De más állami szerveknek is besegített a cég, például a Strategopolis nyerte el az MTVA pályázatát, hogy az MTVA híreiből rádióknak eladható hírblokkokat állítson össze.