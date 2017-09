Pert vesztett a MET Tóth Bertalannal szemben

Másodfokon is pert nyert a MET Zrt. ellen Tóth Bertalan, az MSZP pécsi országgyűlési képviselője - írja a Pécsi STOP. A képviselő ellen két éve indított személyiségi jogi pert a vállalat jó hírnév megsértése miatt, amiért Tóth azt állította, hogy az MVM-el kötött gázüzletekkel a MET milliárdokat nyerészkedett a magyar fogyasztókon, az indokoltnál drágábban adva a gázt a fogyasztóknak. A vállalat 22 millió forintot követelt a szocialista politikustól.

Tóth Bertalan a Pécsi STOP-nak az mondta: "a per tétje az volt, hogy ma Magyarországon lehet-e még közérdekű adatigényléssel olyan információkhoz jutni, amelyek a honi adófizetők pénzét érintik és amelyeken keresztül be lehet mutatni, hogy a jelenlegi hatalom hogyan működtet egy államilag szervezett korrupciós rendszert." A perről, amelyben többek között Fellegi Tamás és Németh Lászlóné fejlesztési miniszterek is tanúként jelentek meg, itt írtunk részletesebben.