A kormány mégis levetetheti a vörös csillagot a Heinekenről

Szeptember végén mégiscsak megszavazhatja a parlament a lex Heinekenként elhíresült törvénytervezetet, az Európai Bizottság ugyanis elfogadta az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmát, a jogi akadályok tehát elhárultak, mondta a Magyar Időknek Szatmáry Kristóf, a Miniszterelnökség kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosa. Ezen túl ősszel érkezhetnek olyan piaci intézkedések is, amelyek a multinacionális gyártók pozícióját rontanák a magyar sörfőzdék javára.

Szatmáry szerint már csak az Országgyűlés döntésén múlik, és az összes tipikus önkényuralmi jelkép, így a vörös csillag is hamarosan eltűnhet a boltok polcairól, a vendéglátó- és szórakozóhelyekről, valamennyi érintett termékről, a reklámhordozókról és a szolgáltatásokból. Az EB ezzel együtt elvárja, hogy a gyakorlatban nem lehet megkülönböztető a szabályozás egyetlen cég hátrányára sem.

A vörös csillag száműzése a termékek csomagolásáról így nem csak a Heinekennek fájna, meg kellene változtatni miatta más népszerű márkák, a Milky Way, a San Pellegrino, a Redstar Jeans és a Converse egyes termékeit is. De korábban felvetődött az is, hogy például Puskás-mezt sem lehetne a korábbi magyar címerrel árulni, vagy például hogy mi lesz az UEFA-meccsek közvetítésével, ahol a pálya mellett futó fénycsíkokon ott szerepel a Heineken csillaga.

A mostani büntető törvénykönyv szerint önkényuralmi jelképnek minősül a horogkereszt, a nyilaskereszt, a vörös ötágú csillag, továbbá a sarló és kalapács. Az Európai Bizottság 2005-ben viszont elvetette a kommunista jelképek használatának általános betiltására vonatkozó kezdeményezést, és korábban már a magyar Alkotmánybíróság és a nemzetközi bíróság is kimondta, hogy önmagában a vörös csillag használata csak akkor büntethető, ha a köznyugalom megzavarására alkalmas magatartás is társul hozzá.