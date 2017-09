Kötelező lehet a baromfitanfolyam

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Baromfi Termék Tanáccsal együttműködve képzést indítana azoknak a baromfitartóknak, akiknek nincs szakirányú végzettségük, az ingyenes képzést szeretnék minden évben kötelezővé tenni - mondta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökségi szóvivője a köztévének.

A képzésen főőleg a higiéniai követelményeknek való megfelelésben segítenék a gazdálkodókat újdonságokkal, információkkal, hogy megelőzzenek egy újabb madárinfluenza-járványt.

Süle Katalin beszélt arról is, hogy elengedhetetlen a kárenyhítési alap újragondolása és egy díjtámogatott biztosítás létrehozása. A növénytermesztőknek is van díjtámogatott biztosításuk, a NAK szorgalmazza ezt az állattenyésztő ágazatokban is.