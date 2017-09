Kriptovalutákkal próbálhat pénzt szerezni Észak-Korea

Bitcoinnal és más kriptovalutákkal igyekszik majd a bevételi forrásait fenntartani az észak-koreai rezsim, miután az Egyesült Nemzetek Szövetségének Biztonsági Tanácsa kereskedelmi szankciókat fogadott el az ország ellen.

A FireEye Inc. nevű biztonsági cég új jelentése alapján Kim Dzsong Un hackerei az utóbbi időben egyre gyakrabban támadtak meg dél-koreai kriptovaluta kereskedő oldalakat, és többek között egy bitcoinnal foglalkozó híroldalt is feltörtek, de a WannaCry zsarolóvírus áldozataitól is pénzhez jutottak - írja a Bloomberg.

Kim az utóbbi időben egyre érdeklődőbbnek tűnt a kriptovalutákkal kapcsolatban. Az állami kontroll hiánya és a rendszer diszkrét jellege ugyanis jól pénzmosáshoz, vagy a már emlegetett pénzszerezési módszerekhez. A szakértők szerint ahogy az észak-koreai rezsim érzi a növekvő nemzetközi nyomást, egyre szélesebb körben és gyakrabban kezdhetik el használni a kriptotovalutákat.

Hétfő éjjel az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangú határozatban az eddig is érvényben lévőkön túl újabb szankciókat szavazott meg Észak-Korea ellen, válaszul a a szeptember 3-i kísérleti hidrogénbomba-robbantásra.

A múlt héten az Európai Unió saját hatáskörben is kiterjesztette a szankciókat : gyakorlatilag betiltotta a kereskedelmet – különös hangsúllyal a kőolajszármazékokra – a kelet-ázsiai diktatúrával, akárcsak az ottani gazdasági befektetéseket, ezenkívül elrendelte minden egyes onnan érkező rakomány és személyes poggyász alaposabb átvizsgálását. Az észak-koreai repülőgépeket egyébként szintén kitiltották az unió légteréből.