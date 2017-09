Történelmi csúcson a munkaerőhiány

Új csúcsot döntött Magyarországon a betöltetlen álláshelyek száma – derült ki a KSH friss munkaerőpiaci adataiból, amelyeket a Világgazdaság dolgozott fel. A versenyszférában a második negyedévben már 48 460 üres álláshelyet tartottak számon, ami tízezres növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva, és két és félszerese a négy évvel korábbinak, vagyis minden eddiginél durvább szintre ért a munkaerőhiány.

A cikk szerint a nemzetgazdaságban összesen 65 700 betöltetlen állás van. A valóságban a szám ennél sokkal magasabb is lehet, ugyanis

a közszférából 2016 óta nem érkezik friss adat, így a KSH minden negyedévben a 2015 végén mért 14 510-zel számol.

ráadásul minden bizonnyal több a betöltetlen állás a versenyszférában, mint amennyit a statisztika kimutat: szakértők szerint akár 100-200 ezer embernyi képzett munkaerőt is fel tudna szívni a magyar munkaerőpiac.

A versenyszférában lévő, hivatalosan 48,5 ezer, de igazából valószínűleg sokkal több betöltetlen álláshely mostanra már biztosan súlyos növekedési áldozattal jár, egyre több ágazat és cég nem képes elegendő emebert felvenni, pedig már csökkentették a felvételi elvárásokat is számos pozícióban.

A legsúlyosabb probléma a feldolgozóiparban van, ahol a KSH szerint már több mint 19 ezer dolgozót tudnának egy felvenni azonnal, de az építőiparból is már több mint 3 ezer dolgozó hiányzik, pedig egy évvel korábban még csak 2 ezret számláltak. A szolgáltatással foglalkozó vállalatok kicsivel kevesebb mint egyharmada küzd súlyos munkaerőhiánnyal, esetükben az elmúlt egy évben nem következett be növekedés. A kereskedelem-gépjárműjavítás, a szállítás-raktározás, valamint a szálláshely-szolgáltatás-vendéglátás nemzetgazdasági ágakból is több ezer dolgozó hiányzik.

Szintén egyre nagyobb a probléma a közigazgatás terén, valamint az oktatás és a humánegészségügy, szociális ellátás nemzetgazdasági ágak is súlyosbodó munkerőhiánnyal néznek szembe. A szociális szakmában meghaladja a 7 ezret a betöltetlen munkahelyek száma.