32 százalékos gázárcsökkentést javasol az MSZP

Törvényjavaslatot nyújtott be az MSZP, azt szeretnék, hogy a kormány csökkentse a lakosság rezsiköltségeit októbertől. Szerintük 32 százalékkal lehetne csökkenteni a földgáz árát az átlagfogyasztás mértékéig, 10-10 százalékkal pedig az áram- és távhő árát.

Visszaállíttatnák a sávos tarifarendszert is, gáznál évi 1200 köbméterig járna az árcsökkentés. A javaslat indoklása szerint a hatósági árak mérséklését az olaj árának, és a nyugat-európai import gázáraknak az elmúlt három évben történt jelentős és tartós csökkenése teszi lehetővé.

Az utóbbi években a piaci árak csökkenését ugyanis nem követte lakossági árcsökkenés, ebből pedig jelentős többlet gyűlt fel az államnál. Az MFGK Zrt. 2015. évi beszámolója alapján a beszerzett földgázt összességében mintegy 85 Mrd forinttal drágábban adta tovább, mint amennyiért vásárolta.

2016. évi beszámolója szerint pedig 50,862 Mrd forint plusz nettó bevétel képződött abból, hogy drágábban értékesítették a gázt a lakosságnak annál, mint amibe annak a beszerzése került. A Tóth Bertalan által jegyzet javaslat szerint mindez azt is jelenti, hogy 2016-ban egy átlagos fogyasztású háztartással 22 140 forinttal többet fizettetett a kormány a gázért, mint amibe az ténylegesen került.

A Népszava még grafikont is készített az árak alakulásáról:

forrás: Népszava

Korábban már érkeztek hírek arról, hogy a felgyűlt pénzből maga a kormány is csökkentésre készül a választások előtt, de az ötletnek szakmai és kormánypárti körökben is vegyes fogadtatása volt. Egyes vélemények szerint ugyanis az összeg nagyjából éppen arra elég, hogy abból a korábbi rezsicsökkentések miatt okozott veszteségeket pótolni lehessen. De a Fidesz irányából hallani lehetett még olyan érvet is, hogy az összegyűlt tartalékot inkább egy későbbi időre tennék félre, egy esetleges piaci árnövekedés esetére, ezzel kerülve el, hogy később a hatósági árat is emelni kelljen.