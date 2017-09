Bezár Kína egyik legnagyobb bitcointőzsdéje

Szeptember 30-tól nem lehet bitcoint adni és venni a BTC China nevű bitcointőzsdén - írja a BBC. A cég a Twitteren azt írja, azután döntöttek, hogy a kínai kormány megszellőztette a tervét, hogy betiltja a virtuális pénztőzsdei kereskedését.

Mint arról korábban írtunk, a kínai állam az elmúlt időben eléggé rászállt a bitcoinra, attól tart ugyanis, hogy egyszer csak kipukkad az egyre csak dagadó bitcoinlufi és hogy az ellenőrizhetetlen kriptovalutával maffiózók, terroristák mossák tisztára a pénzüket vagy szélhámosok verik át az embereket. Ennek a szigorításnak a keretében terjedt el a hír, hogy a kormány egyszerűen bezáratná a bitcointőzsdéket. Ez elég rossz hír a bitcoin 150 milliárd dolláros világpiacának, Kína felelős ugyanis a bitcoinkereskedelem 23 százalékáért. Hogy mi is a bitcoin és mitől kripto egy valuta, arról itt írtunk részletesebben.

Nemcsak Kína tervezi, hogy szigorúbban áll a kriptovalutákhoz, már Kanada, Szingapúr és Hongkong is jelezte, hogy veszélyesnek tartják az állam által ellenőrizetlen digitális pénzt (ez a BTCC-nek is elég rossz, mert Kínán kívül még Hongkongban van tőzsdéjük). A szabályozók mellett a hagyományos pénzvilág is ki van akadva, a héten például Jamie Dimon, a JP Morgan bank vezetője nyilatkozta azt, hogy szerinte a bitcoin egy átverés, egy lufi, ami nemsokára kipukkad. Dimon pedig biztos felismer egy piaci lufit, hiszen az amerikai jelzáloghitel-lufi kialakulása és kipukkadása alatt is vezette a világ egyik legnagyobb befektetési bankját.