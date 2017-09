Százmilliókkal kevesebb 1 százalék érkezett a civileknek

Drámaian bezuhant a civil szervezeteknek tett 1 százalékos felajánlások összege az előző évhez képest – derül ki a NAV honlapjára pénteken feltöltött adatokból. A felajánlások összértéke a 2016-os 8,5 milliárdról 7,5 milliárd forintra csökkent, az 1 százalékos rendszer legnagyobbjai is jócskán megérzik majd a költségvetésükön a kiesést, amit nagy valószínűséggel az online adóbevallás bevezetése okozott.

Az adóhatóság idén vezette be, hogy a cégek után a magánszemélyeknek sem kell adóbevallást készíteniük, ezt megteszi helyettük a NAV. A kész dokumentumot az embereknek csak akkor kell módosítaniuk, ha átnézve azt tapasztalják, valami nem stimmel a tervezetben – átnézni azonban nem kötelező. A NAV a megadott határidő lejártával automatikusan hivatalosnak tekinti azokat a bevallásokat is, amelyeket nem hagyott külön jóvá az adózó, ami azt is jelenti, hogy akkor is leadásra kerül a papír, ha be sem lépünk az ügyfélkapun keresztül a rendszerbe, és egy pillantást sem vetünk az egészre.

Az újítás nagyon kényelmes, de már a bevezetéskor felmerült az aggodalom, nem fogja-e az adó 1 százalékokra intenzíven támaszkodó egyházakat illetve civil szervezeteket hátrányosan érinteni. Amíg kötelező volt kitölteni a bevallást, mindenki találkozott a papír alján az 1 százalékos felajánlással, az új rendszerben azonban csak azok a tudatos adózók látják a felületet, akik veszik a fáradságot, hogy belépjenek a rendszerbe. Ez még úgy is nyilvánvalóan magában rejti a kevesebb nyilatkozó veszélyét, hogy egyébként az 1 százalékos felület az érintettek egybehangzó véleménye szerint nagyon könnyen kezelhető és megkerülhetetlenül előjön az ügyfélkapuba belépve.

A bevallási időszakban már írtunk a problémáról, és meg is kérdeztünk több, az 1 százalékokból a költségvetésük jelentős részét fedező szervezetet, mi a stratégiájuk, nem tartanak-e forráskieséstől. A válaszok többségében arról tanúskodtak, a civilek nem aggódják túl a helyzetet, bíznak a támogatóik elkötelezettségében, és különféle tájékoztató kampányokkal készültek fel az új helyzetre.

A friss számok tükrében azonban úgy tűnik, a magabiztosság ellenére a veszély valós volt:

a tavalyi top 20 szervezetnek érkezett összes felajánlás mintegy negyedével csökkent 2017-ben.

Konkrét számok szintjén ez annyit tesz, hogy míg 2016-ban összesen 1 491 893 780 forintot kaptak ezek a szervezetek 368 883 adózótól, addig 2017-ben már csak 1 134 254 463 forintot 269 162 adózótól. Az ábrán látszik, hogy hogyan alakultak az 1 százalékok idén és tavaly.

A legtöbb felajánlást kapó civilek sorrendjében ezzel együtt nincs érdemi változás, továbbra is a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapja a legtöbb pénzt, igaz, ez a 2016-os értéknél 33 millió forinttal kevesebb.

A korábbi évek favoritja, a Gyermekrák Alapítvány tovább gyengült, ami a 2016-os csaknem 64 millió után idén 44 millió forintot jelent. Viszont 115 millió forintos eredménnyel tért vissza a lista második helyére Daganatos.hu Alapítvány, talán részben ennek is köszönhető az azonos területen mozgó Együtt a Daganatos Gyermekekértnek küldött pénz elfeleződése.

A szokatlanul nagy visszaesés jelzi, hogy a főként az 1 százalékokra támaszkodó civil szervezeteknek más forrásokban is el kell kezdeniük gondolkodni, illetve hogy más stratégiával, intenzívebb kampánnyal kell készülniük a következő bevallási időszakra. Az érintett szervezetek egyelőre nem kommentálták a durva bezuhanást, megkeressük őket, és hamarosan frissítjük a cikket a reakcióikkal.