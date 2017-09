Európa erős, újra erős, elzúgtak forradalmai!

Lassan ideje felismerni, hogy az Európai Unió remek időszakát éli. Gazdaságilag és politikailag is. Pillantsunk rá a devizapiacokra! Az év elején 293 forint volt egy dollár, ma 259 forint. Az euró eközben betonszilárdságú, mindvégig 308 forint maradt. Vagyis, a világ legfontosabb devizája, az amerikai, 12 százalékot gyengült a jellemzően sok problémával küzdő közös európai pénzzel szemben.

– meséli Elek Péter, a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója. A statisztikai adatokat nem olyan bonyolult egymás mellé tenni, de valahogy ezt mintha sokáig nem vettük volna észre. Sőt, mivel szinte az egész világ a dollárban hitt, szaknyelven, „dollárlong” volt, az intenzív dollárgyengülésben az is közrejátszhatott, hogy amikor az euró erősödni kezdett, hirtelen nagyon sokan kényszerültek zárni a pozícióikat.

Mi történt? Feltámadt az unió? Üzenjen már valaki Brüsszelből, hogy mi is megértsük!

Hiszen az Európai Uniót tényleg már csak rutinból is folyamatosan temetni szoktuk, a dinamikus és innovatív Egyesült Államokkal, illetve főleg Dél-Kelet-Ázsiával szemben, de mégis az öreg kontinens mostanában elfelejtett lemaradni.

Ahogy biztosan jó ötletnek tűnt Nagy-Britanniában, a Brexit, vagyis a leválás a döcögős Európáról, ám most nagyon úgy néz ki, hogy minden korábbi várakozásnál negatívabb lesz a hatás a szigetországra nézve.

hiszen itt nem közepesen fizetett politológusok igyekeznek papírszagú elemzéseket elhinteni a médiában, hanem agyonfizetett banki elemzők olyan döntéseket alapoznak meg, amelyeken dollármilliárdok múlnak.” – igazán nagyképű szöveg, ami biztosan valahonnan a londoni City, vagy a New York-i Wall Street közeléből származhat.

Ám, ha belegondolunk, hogy az elmúlt nyolc hónapban miként is viselkedtek a tőkepiacok, akkor tényleg úgy néz ki, mintha a börze ismerte volna fel egyedül időben, hogy miként fognak alakulni az amerikai belpolitikai viszonyok, a német választások, miről fog szólni Jean-Claude Juncker szeptember 13-i évértékelő beszéde, és mintha pontosan előre lehetett volna azt is látni, hogy miképpen állnak szeptember elején a Brexit-tárgyalások.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Trump és a dollár



Az euró/dollár keresztárfolyamban nem csak az európai politika erősödése, de az amerikai gyengülése is közrejátszhat – vélik a Wall Street-en. A dollár egyik fő erejét az amerikai politikai vezetésbe és stabilitásba, így az elnökbe vetett erős hit is táplálja. Ám, ahogyan az elmúlt hónapokban Donald Trump amerikai elnök külpolitikai és belpolitikai mozgástere nagyon megcsappant, az vélhetően károkat okozott a dollár megítélésének is. „He is not an asset, he is a liability” – szól erről egy pénzügyes kifejezés New Yorkban, ami nagyon leegyszerűsítve annyit tesz, Trump nem előnyére, hanem hátrányára válik a dollárnak, mint -devizának.