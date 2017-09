Improvizálva kell majd menteni a lusta adózók miatt a nehéz sorsú kiscicákat

Drámaian bezuhant a civil szervezeteknek tett 1 százalékos felajánlások összege az előző évhez képest, miután a NAV idéntől már automatikus megcsinálja a magánszemélyek adóbevallását is. Több civil szervezet is arról számolt be, hogy

hidegzuhanyként érte őket a bevételkiesés, és ezért sürgősen új bevételforrások után kell nézniük.

Olyan szervezet is van viszont, ami számított arra, hogy megcsappannak az egy százalékokból származó bevételeik. Bővebben ebben a cikkben írtunk az ügyről, de a helyzet nagyjából az, ami az ábrán is látszik, tehát hogy sokkal kevesebb egy százalékos felajánlás érkezett idén, mint tavaly.

Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 1 százalékos felajánlása például 50 százalékkal csökkent. Az alapítványtól azt tudtuk meg, hogy valamekkora csökkenésre számítottak, de ekkorára azért nem. "Hittünk abban, hogy közel 20 éves munkánk már jó ajánlólevél a felajánlóknak, de mindemellett nem ültünk tétlenül, kampányunk az előző évekhez hasonló volt, keményen dolgoztunk rajta" - írták. Az alapítványnak az új helyzetben újra kell gondolnia a költségvetését és az eddigiek mellé még más lehetőségeket keresni a támogatásokra.

A Noé Állatotthon Alapítványt szintén váratlanul érte a bevételek visszaesése. "Bár voltak rossz sejtéseink, az 1 százalékos eredmények mégis arcul csaptak minket is, ahogy az egész civil szektort. Természetesen az egész költségvetésünket át kell dolgoznunk. Ebben a helyzetben is mint mindig, az elsődleges szempont, a már gondozásunkban lévő több mint 1200 állat biztonságos ellátása, gondozása a fő feladat. Ez azt jelenti, hogy a forrásokat az újabb rászorulók, sérült, beteg, életveszélyben lévő állatok mentéséről, illetve a kisebb szervezetek, menhelyek segítségére indított kis menhelyeket segítő projektünkre tervezett pénzkeretből kell átcsoportosítanunk. Terveink közt rengeteg fejlesztés, modernizálás és bővítés szerepelt. A szűkebb költségvetés miatt ezekről kell lemondanunk és maximum az állagmegóvó és legszükségesebb karbantartási beruházásokra lesz keret" - írták.

Az alapítvány most további adománygyűjtő kampányokat tervez, de azt írták, mivel a probléma az egész szektort érinti, ezért arra lehet számítani, hogy minden adománygyűjtő szervezet ezt fogja tenni. "Az adományozói torta nem nőtt, viszont egyre több civil szervezetnek van egyre nagyobb szüksége rá".

A viszonylag kevés, 11 milliós mínusszal záró Bátor Tábor Alapítvány viszont azt írta a megkeresésünkre, hogy erre számítottak, ezért a pénzügyi tervezéskor már figyelembe vették a várható visszaesést. "A hiányzó összegeket egyéb adományszervező kampányaikból próbáljuk meg fedezni", közölték hozzátéve, hogy hálásak minden 1 százalék-felajánlónak és büszkék az elkötelezett támogatóikra.

Az adóhatóság idén vezette be, hogy a cégek után a magánszemélyeknek sem kell adóbevallást készíteniük, ezt megteszi helyettük a NAV. A kész dokumentumot az embereknek csak akkor kell módosítaniuk, ha átnézve azt tapasztalják, valami nem stimmel a tervezetben – átnézni azonban nem kötelező. A NAV a megadott határidő lejártával automatikusan hivatalosnak tekinti azokat a bevallásokat is, amelyeket nem hagyott külön jóvá az adózó, ami azt is jelenti, hogy akkor is leadásra kerül a papír, ha be sem lépünk az ügyfélkapun keresztül a rendszerbe, és egy pillantást sem vetünk az egészre.

Az újítás nagyon kényelmes, de már a bevezetéskor felmerült az aggodalom, nem fogja-e az adó 1 százalékokra intenzíven támaszkodó egyházakat illetve civil szervezeteket hátrányosan érinteni. A bevallási időszakban már írtunk a problémáról, és meg is kérdeztünk több, az 1 százalékokból a költségvetésük jelentős részét fedező szervezetet, mi a stratégiájuk, nem tartanak-e forráskieséstől. A válaszok többségében arról tanúskodtak, a civilek nem aggódják túl a helyzetet, bíznak a támogatóik elkötelezettségében, és különféle tájékoztató kampányokkal készültek fel az új helyzetre.