Évek óta nem akartak ennyien informatikusnak menni

Még mindig nagyon csábító a nem ritkán 400 ezres kezdőfizetés informatikusként, és mindez az egyetemi jelentkezéseken is látszik, ugyanis a jelentkezők és a felvettek száma is több éves rekordot döntött idén. Ezen kívül pedig a magániskolás gyorstalpalók piaca is pezseg, sorra nyíltak Budapesten az új helyek, és már online kurzusok is indultak. Össze is szedtük, hogy hol lehet most ilyen módon informatikusnak tanulni.