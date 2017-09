Háborognak a Ryanair utasai

A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet követeli, hogy a Ryanair a szerda utáni időszakra vonatkozóan is hozza nyilvánosságra, hogy melyik járatait tervezi törölni, és a különféle közösségi médiafelületek is tele vannak felháborodott utasokkal – írja a BBC.

Szombaton írtunk róla, hogy a Ryanair nemrég úgy döntött, hogy naponta 40-50 járatát törli a következő hat hétben. A légitársaság célja ezzel az, hogy csökkentse a késések számát, ugyanis az elmúlt időszakban a cég járatainak pontossága 80 százalék alá esett, és most ezt az arányt szeretnék 90 százalékra javítani. A járatritkítások akár 400 ezer utast is érinthetnek a Which? közleménye alapján (a Guardian szombaton még csak 285 ezer potenciális érintettről írt).

A járatritkításra azért van szükség, mert a cégnél sok munkavállaló szeptemberben és októberben veszi ki a szabadságát, amit nyári csúcsforgalomban nem tudott kivenni. A közlemény szerint a csúszások megszaporodásához a légirányítás kapacitásproblémái és sztrájkok is hozzájárultak. A BBC hétfőn már arról is írt, hogy 140 pilóta átment a Ryanairtől a Norwegian Airlineshoz.

Sok utast csak az utazása előtt pár nappal értesítettek arról, hogy törlik a járatukat. A cég elvileg 40 euróért lehetővé teszi az utazás időpontjának megváltoztatását, vagy visszatérítik a jegy árát, de volt már olyan eset, amikor egy utasnak két lehetőséget ajánlottak fel, az egyikért 250, a másikért pedig 60 eurós költséget felszámítva.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének közleménye szerint honlapon található általános szerződési feltételek több ponton érthetetlenek, értelmezhetetlenek. A szervezet szerint az átszervezés miatt

nagy károk fognak keletkezni, és ezeket nem fogják mind megtéríteni.

Aki kizárólag repülőjegyet vásárolt, és maga foglalta külön a szállást, bérelt autót, fizetett be egyéb programokat, ezeket a költségeket nem fogja visszakapni, ugyanis az úgynevezett következmény károk esetében a légifuvarozók kizárják kártérítési felelősségüket a hatályos szabályok alapján.

A kártérítés szempontjából két alapvető lehetőség merül fel:

egyrészt a jegy árának a vételi ár szerinti visszatérítése, aminek hét napon belül meg kell történnie. A Ryanair honlapján ehhez képest az olvasható, hogy 7 munkanapon belül fog ez megtörténni. Mivel a 7 munkanap adott esetben több lehet 7 napnál, a cég eljárása így tisztességtelen és jogszabálysértő.

Másrészt az átfoglalás lehetősége hasonló szállítási feltételek mellett, a végső célállomáshoz a legkorábbi alkalommal vagy esetleg egy későbbi időpontban, amikor az utasnak megfelel, az ülőhelyek rendelkezésre állásától függően. A hatályos szabályok szerint az átfoglalásnak is ingyenesnek kell lennie, tehát a Ryanair akkor sem tartja be a szabályokat, amikor 40 eurós felárat számol fel.

Az egyéb költségek tekintetében az utasoknak díjmentesen a következőket kell felajánlani: a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket; szállodai elhelyezést, ha egy vagy több éjszakás ott tartózkodás szükséges, vagy ha az utazónak a szándékaihoz képest tovább kell ott tartózkodnia; szállítást a repülőtér és a szálláshely (hotel vagy egyéb) között.

Az utasoknak díjmentesen két telefonhívást, vagy e-mail küldését is fel kell ajánlani. Amennyiben egy várost vagy régiót több repülőtér szolgál ki, és az utasnak a helyfoglaláshoz képest egy alternatív repülőtérre induló járatot ajánlanak fel, akkor a Ryanairt terheli az utas átszállításának a költsége az alternatív repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a jegyet váltották.

Ha ezeket a légifuvarozó mégsem ajánlja fel, akkor utólag köteles megtéríteni az indokoltan felmerülő, számlával igazolt költségeket. Ezen kívül az utasok mérlegelés nélkül kártalanításra is jogosultak, melynek összege attól függ, hogy milyen távolságra utaztak volna. 250 euró minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra; 400 euró minden 1500 kilométernél hosszabb Közösségen belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra; 600 eurót minden, az előzőekbe nem sorolható repülőútra.

Abban az esetben nem jár kártalanítás, ha időben kapott tájékoztatást az utas a járat törléséről: azaz,