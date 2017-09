Kóka János Mekkában üzletelne

Lehet-e mobile payment szolgáltatást eladni Mekkában? Az iszlám vallás egyik fontos pillére a haddzs elnevezésű szent zarándoklat. Minden muszlim – amennyiben anyagi, szellemi és egészségi állapota megengedi – életében egyszer köteles részt venni ezen a zarándoklaton, amely minden évben a nyugati napév más-más háromnapos időszakára esik.

Mekka és a turizmus



A haddzs természetesen nem az élvezetekről, nem a mértéktelen evés-ivásról szól, de a kétmillió embert kiszolgáló kereskedelmi sátorváros, vagyis az Abrádzs al-Bajt hipermodern szállodasor puszta léte is azt jelzi, hogy fogyasztás azért bőven van. Tavaly 15 millió látogatóból 18 milliárd dollár turisztikai bevétele származott Szaúd-Arábiának. Az országba egyéni vízumot nem is lehet kérni, üzletemberek és turistacsoportok érkeznek ugyan, de becslések szerint az idegenforgalom legalább felét így is a zarándokok adták.