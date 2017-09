10 különböző márkájú, összesen 48 mosogatógépet tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Vizsgálták, hogy milyen jól tisztítanak, szárítanak, mennyire zajosak, illetve mennyire energiatakarékosan működnek.

A tesztből kiderül, hogy ha jobban a pénztárcánkba tudunk nyúlni,

200 ezer forintért már kaphatunk olyan készüléket, amelyik viszonylag jól tisztít, szárít, energiatakarékos, és még nem is túl zajos.

Az egyesület szerint jó hír a laposabb pénztárcájúaknak, hogy 110 ezer forint alatt is találunk legalább közepesen tisztító, szárító, viszonylag energiatakarékos készüléket, ha beletörődünk, hogy nem a miénk lesz a világ legcsendesebb mosogatógépe.

A tesztelt mosogatógépek közül mindössze hat kapott legalább 70 százalékos értékelést az összes szempont alapján, ezek a 200-450 ezres árkategóriába tartoztak A tesztelt készülékek között volt beépíthető és szabadon álló is, és több márkát is teszteltek, például Bosch, Miele és Siemens mosógép is volt a vizsgált készülékek között. Ezeken felül 26 mosogatógép ért el egy kicsivel gyengébb, de legalább 60 százalékos eredményt az összesített rangsorolásban, amelyek között viszont voltak például 90 ezer forintos készülékek is.

A mosógépeket különféle szempontok szerint pontozták: