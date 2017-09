Nyilvános az összes törölt Ryanair-járat

Nyilvánosságra hozta a Ryanair az összes járattörlését, a listáta légitársaság honlapján lehet elérni – írja a Guardian. A honlap alapján 7 munkanap alatt visszatérítik a jegy árát, vagy lehetőség van az utazás időpontjának ingyenes megváltoztatására. A törölt járatok között Budapestről indulók és érkezők is vannak.

Szombaton írtunk róla, hogy a Ryanair nemrég úgy döntött, hogy naponta 40-50 járatát törli a következő hat hétben. A légitársaság célja ezzel az, hogy csökkentse a késések számát, ugyanis az elmúlt időszakban a cég járatainak pontossága 80 százalék alá esett, és most ezt az arányt szeretnék 90 százalékra javítani. A járatritkítások akár 400 ezer utast is érinthetnek a Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet közleménye alapján (a Guardian szombaton még csak 285 ezer potenciális érintettről írt).

A járatritkításra azért van szükség, mert a cégnél sok munkavállaló szeptemberben és októberben veszi ki a szabadságát, amit nyári csúcsforgalomban nem tudott kivenni. A közlemény szerint a csúszások megszaporodásához a légirányítás kapacitásproblémái és sztrájkok is hozzájárultak. A BBC hétfőn már arról is írt, hogy 140 pilóta átment a Ryanairtől a Norwegian Airlineshoz.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének közleménye szerint honlapon található általános szerződési feltételek több ponton érthetetlenek, értelmezhetetlenek. A szervezet szerint az átszervezés miatt nagy károk fognak keletkezni, és ezeket nem fogják mind megtéríteni. A kártérítéssel kapcsolatos jogi lehetőségekről ebben a cikkben írtunk részletesebben.