12 000 eurós bónuszt kapnak a Ryanair pilótái, ha nem mennek szabira

Tizenkétezer eurós bónuszt és 10 ezer eurós fizetésemelést ajánlott a Ryanair ír fapados légitársaság azon pilótáinak, akik hajlandóak átütemezni szabadságukat – írja az MTI.

A Reuters csütörtökön azt írta, hogy Michael O'Leary, a társaság vezérigazgatója szerint elegendő pilótájuk lenne a napi üzemmenetre, de tartalékos állományt nem tudnának biztosítani, ezért az előre nem látható eseményekre nem tudnának időben reagálni, ezzel pedig jelentősen emelkednének a járatkésések.

Sajtóhírek szerint a pilóták nem fogadták el a bónuszt és a fizetésemelést, O'Leary viszont tagadta ezeket az értesüléseket. Azt is cáfolta, hogy a pilóták sztrájkra készülnek. A Sky New arról is ír, hogy a vezérigazgató bejelentette, hogy a következő két hétben szeretnének 125 új pilótát felvenni a légitársasághoz.

A Guardian azt írja, hogy O'Leary arról is beszélt, hogy szerinte a pilótáknak könnyű munkája van, és hogy el sem tudja képzelni, hogy hogyan akarnak sztrájkolni a pilóták, mikor még szakszervezetük sincsen. Azt is elmondta, hogy a szerződések alapján kötelezhetik azokat a pilótákat, akik a következő hónapokban akarnak négy hétnyi szabadságot kivenni, hogy az egyik hetet, csak január után vegyék ki.

A Ryanair 4200 pilótájából ötszáznak kell négy hét szabadságra mennie, mert megváltoztak a szabadság kiadásának feltételei. Eddig az áprilistól márciusig terjedő év szerint engedték a szabadságolást, 2018-tól kezdve azonban a naptári év szerint kell alakítani a szabadságolási rendszert. Ennek következményeként a hajózó személyzetnek (pilóták és légiutas-kísérők) idén december végéig ki kell venniük a szabadságukat.

Szerdán írtunk róla, hogy a Ryanair öthetes járattörlései által érintett mintegy 315 ezer utasból szerdáig 238 ezren kérték a jegyük átfoglalását vagy az ár visszatérítését. A Ryanair pénteken teljesen váratlanul jelentette be a honlapján, hogy azonnali hatállyal napi 40-50 járatát törli október végéig, ami mintegy kétezer járat kiesését jelenti. A budapesti járatok közül a szerdai, 3717-es és 3718-as London-Stansted és Budapest közti járatokat törölték.

A légitársaság hangsúlyozta, hogy a törlések a járatok kevesebb mint 2 százalékát érintik, és az a céljuk, hogy helyreállítsák a járatok közlekedésének pontosságát. Szeptember első két hetében a megszokott 90 százalék helyett a járatoknak már kevesebb mint 80 százaléka közlekedett pontosan a légiforgalmi irányítás kapacitásának szűkössége és sztrájkok, a kedvezőtlen időjárás, valamint a hajózó személyzet szabadságának kötelező kiadása miatt.

