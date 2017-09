Az egész világ Kim Dzsongun bombái ellen

Donald Trump az USA újabb szankcióit jelentette be Észak-Korea ellen, írja a Bloomberg. Ezek a kereskedelmi szankciók azzal a céllal születtek, hogy legálisan gyakorlatilag egy ember vagy vállalat se kereskedhessen észak-koreai féllel. Az USA például lényegében megszakítja a kapacsolatot azzal a bankkal, amely tudatosan bárhogy üzletel Észak-Koreával, írja az Independent.

Trump azt is bejelentette, hogy a kínai központi bank, a People's Bank of China is utasította az ország pénzügyi szervezeteit, hogy álljanak le az észak-koreai felekkel való üzleteléssel. A többes szám itt persze nem teljesen indokolt, Észak-Koreában ugyanis igazából csak egy olyan szereplő létezik, amellyel érdemben üzletelni lehet.

Trump emellett még Hszi Csin-ping kínai elnököt is megdicsérte, amiért tényleg lépéseket tesz az országa Kim Dzsongun diktatúrája ellen. Korábban egyébként Kína inkább megvédte a rendre nemzetközi aggályokat okozó szomszédját.

Az USA addig tervezi elszigetelni Észak-Koreát, amíg az fel nem hagy az "ellenséges viselkedésével". Ami biztosan nem lesz egyszerű, tekintve Észak-Koreára lényegében megalakulása óta folyamatosan azt lehet mondani, hogy extrém ellenségesen viselkedik szinte minden más országgal szemben.

Észak-Korea most is nehezen lehetne keményebb, nemrég eszementnek, legutóbb pedig kutyának titulálta Trumpot, miközben a legkevésbé sem kívánnak felhagyni a nukleáris tömegpusztító fegyvereik fejlesztésével.