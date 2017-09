Újra beindul az Ikarus székesfehérvári gyára

2019-ig száz új buszt vásárol az Honvédelmi Minisztérium az Ikarus buszgyártól -ezt jelentette be Simicskó István honvédelmi miniszter még csütörtökön, amelyről a Napi.hu írt. Ezzel a kormány két nagy álmát egyszerre indítja be, vagyis fejleszti a magyar buszgyártást és a hadsereget is, és még Széles Gábor is jól jár.

Az Ikarus egy ideje leállt székesfehérvári gyárában a buszgyártó cég a honvédelmi minisztérium harcijármű-gyártó vállalatával, a HM Currussal közösen gyártja majd az Volvo motorral fölszerelt buszokat a hadseregnek, évente 40-et. Mindezt az "elmúlt 25-26 év legkiterjedtebb haderő fejlesztési programja", a Zrínyi program finanszírozza.

A megrendeléstől nagyon boldog Széles Gábor, az Ikarus elnöke, aki az új busz prototípusának bemutatóján azt mondta, hogy a hadi megrendelés növekedési pályára állíthatja a buszgyártót, amelynek a kapacitását Széles évente 3000 buszra szeretné emelni. Az elnök szerint exportpotenciál is van a buszokban, már NATO tagállamoknak is el lehetne adni csapatszállítónak, vagy kis átalakítással rabszállítónak vagy mobilkórháznak is.

A kormány megrendelésének Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester is nagyon örül, aki azt nyilatkozta, régi álma volt, hogy újrainduljon a buszgyártás a városban. A magyar kormány buszgyártással kapcsolatos terveiről és eddigi eredményeiről itt írtunk bővebben.