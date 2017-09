Dollármilliárdokat készül eljótékonykodni a Facebook alapítója

Másfél éven belül elad saját Facebook-részvényeiből 35-75 milliót Mark Zuckerberg, hogy az így befolyt dollármilliárdokat feleségével együtt az oktatás és a tudomány fejlesztésére fordítsák a Chan Zuckerberg Kezdeményezés révén - jelentette be a közösségi oldal alapító-igazgatója.

Ezzel együtt azt is bejelentette: rájött, hogy rossz ötlet volt, ezért visszavonja azt az előterjesztését, amely jelentősen átrendezte volna a Facebook részvényeinek és részvényeseinek helyzetét. A most visszavont javaslat szerint a cég létrehozott volna egy olyan részvényesi kört, akiknek ugyanakkor nem lett volna szavazati joguk a vállalattal kapcsolatban, így Zuckerberg azzal együtt is megtarthatta volna döntési jogkörét, ha eladta volna részvényei nagy részét.

Zuckerberg azzal indokolta az előterjesztését, hogy a Facebookot soha nem cégnek, inkább társadalmi küldetést teljesítő kezdeményezésnek tartotta, és hogy ezt a küldetést teljesítse is, a Facebookban mindig erős volt a vezetői kontroll. "Az ötlet arról szólt, hogy továbbra is megtarthassam ezt az ellenőrzést annak érdekében, hogy a Facebook betöltse a hosszú távú céljait is, de úgy, hogy Priscillának és nekem legyen időnk a Chan Zuckerberg Kezdeményezéssel foglalkoznunk" - írta.

Mint írja, eddig sem tartotta ezt tökéletes megoldásnak, de mivel a Facebook nagyon jól teljesít, a részvények értéke pedig hatalmas, rájött, hogy igazából nincs is szükség az átalakításra, így is megoldható, hogy Zuckerberg megtartsa a kontrollt, és a filantróp missziójával foglalkozzon.

"Ez viszont nem változtat azon a Priscillával közös tervünkön, hogy életünk végéig túladjunk a részvényeink 99 százalékán. Sőt, ezt most fel is gyorsítjuk: a következő 18 hónapban eladok 35-75 millió Facebook részvényt, hogy így finanszírozzam az oktatás, a tudomány és a népképviselet érdekében végzett munkánkat" - írja.