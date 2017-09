A bencések beszállnak a gyógyszeriparba is

Étrend-kiegészítőket fejleszt csaknem egymilliárd forintból a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft., a győri egyetem és Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt., írja az MTI.

2020 őszéig fejlesztenének ki egy egész termékcsaládot 856,5 millió forintból, amihez 510 millió EU-s támogatást ítéltek meg nekik. Azt tervezik, hogy a pannonhalmi szerzetesek hagyományos gyógynövénykivonatait adják szőlőmagolajhoz. Azt állítják, hogy infarktus, bizonyos ráktípusok, keringési és agyi gondok vagy allergia ellen is jók lehetnek majd a készítményeik.

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet adja a szőlőmagolajat, és ők fogják a végterméket is legyártani, az ehhez szükséges berendezéseket is ők szerzik be. A Széchenyi István Egyetem végezné a szükséges kémiai-fizikai mérések és vizsgálatok jó részét, a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. pedig a gyógynövények megfelelő termesztését.