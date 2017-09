A Tesco dolgozói különösen nagy kárt akarnak a cégnek

"Még meglepetésszerűbben" akarnak októberben és novemberben sztrájkolni a Tesco dolgozói, értesült a Magyar Idők, jelentős részben Bubenkó Csabától, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnökétől. Kétmilliárdnál is nagyobb veszteséget terveznek okozni az újabb sztrájkkal a cégnek a lap szerint.

Most azért sztrájkolnának, mert a Tesco vezetése nem adta még ki nekik az egyes boltok aktuális dolgozói létszámát. Emellett nem biztosak abban sem, hogy az eddigi, csaknem 19 százalékos béremelésük után tényleg megkapják-e a 25 százalékos emelést is, visszamenőleg is. Bubenkó szerint a vezetés megígérte nekik, hogy kapnak egy ilyen létszámjelentést, és a menedzsment megoldási javaslatait azokra a boltokra, ahol tényleg létszámhiány van.

Emellett szerinte azon tescósok nem kaptak elég nagy béremelést, akik előtte is minimálbér felett kerestek. Úgyhogy az új sztrájkokba bevonnának bekönyvelőket, pénzügyeseket, beszerzőket is Bubenkó szerint. Bubenkóék legutóbb nagyon örültek, hogy tárgyalt velük a cég közép-európai menedzsmentje, de szerinte nekik is most hétfőig a létszámjelentések elkészítésére, és jövő hétfőig az újabb béremelésekre.

Frissítés: Ennél a létszámügynél a korábbi hírekben csak szeptember 25-ig tartó határidő volt feltüntetve, de cégtől az Indexnek azt közölték, hogy korábbi megállapodás szövege szerint ez a határidő hétfő éjfélt jelent, még egyáltalán nem járt le.

Legutóbb szeptember elején a lánc boltjainak több mint fele állt le a sztrájk miatt, a vállalat vesztesége milliárdos léptékű lehetett. A Tesco két héttel utána csoportos létszámleépítést jelentett be, de nem az áruházi dolgozókat érintően, hanem a központi irodai dolgozókra vonatkozóan.

Mérsékelten tetszik egyébként Bubenkónak, hogy a Tesco közben bevezette a gyümölcsnapot is a cégnél, szerinte "némiképp a kommunista időszakot idézi", hogy hetente kétszer ingyen gyümölcsöt kap a vállalat minden áruházi dolgozója. A pluszjuttatásnak attól még örül, de ettől még ha nem teljesítik a mostani követeléseiket, akkor újra "keményebb eszközöket" ígér a szakszervezeti vezető.