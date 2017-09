Az Adidas lenyomta a Nike legnépszerűbb cipőjét az USA-ban

Hihetetlen dolog történt az Egyesült Államok sportcipőpiacán: a Nike hosszú évek óta legnépszerűbb típusát és zászlóshajó-termékét, az amerikaiak kedvenc cipőjét, vagyis a Nike Jordant maga mögé utasította az Adidas az eladási listák élén.

Az összehasonlítás persze nem teljesen fair, ugyanis az NPD Group augusztusra vonazkozó sportcpiaci jelentése alapján készült Quartz-cikkben az áll, a teljes Adidas-termékpaletta együtt nyomta le a Nike egyetlen típusát. De ez még így is szép teljesítmény a német márkától az amerikai piacon. Pláne, hogy az Adidas néhány évvel ezelőtt még a talpon maradásért küzdött az USA-ban, ehhez képest viszont most ott tart, hogy 13 százalékra tudta növelni részesedését a cipőpiaci eladásokból. Az első helyen még így is a Nike áll meggyőző, 36 százalékos aránnyal, önmagában a Jordan típus pedig 8 százalékot hasít ki.

Az elemzést készítő NPD Group elnöke így kommentálta a fejleményt: "Olyan eredmény ez, amiről nem gondoltam volna, hogy az én életemben megtörténik."

A Jordan hanyatlása nem a friss eredmények kapcsán bukott ki először, a Morgan Stanley már egy hónappal ezelőtt arra jutott, gondban lehet a Nike legendás típusa, ami összefügg a magasszárú kosárcipők iránti kereslet hanyatlásával és a brand presztízsének romlásával, amit a túl sok boltokba kerülő darab okozott.