Milliárdos tételben herdálták az uniós pénzt Kisteleken

A Miniszterelnökség elismerte, hogy több beruházás szabálytalanul valósult meg Kisteleken uniós pénzből – derül ki a birtokunkba jutott leveléből, amit Lázár János küldött az LMP-s Hadházy Ákosnak. Gond lehet a település ipari parkjával, logisztikai központjával, valamint egy inkubátorházzal is, a Miniszterelnökség eljárást kezdeményezett az esetekben.

Kistelek méretéhez képest elképesztő gócpontjává vált az uniós pénz herdálásának. A kisteleki ügyek először annak kapcsán kerültek be az országos sajtóba, hogy kiderült, egy soha be nem fejezett gyógyszállóra költött el a beruházó 822 millió forint állami és uniós támogatást (az esetről a 444 számolt be részletesebben). Ezt a pénzt egy későbbi döntés nyomán egyébként teljes egészében vissza kell fizetni.

Most azonban hivatalossá vált, hogy a hotelügy csak egy a megkérdőjelezhető infrastrukturális beruházások sorából. A kisteleki ipari park és logisztikai központ ügyéről Hadházy sajtótájékoztatója nyomán az RTL Klub számolt be először idén tavasszal, mind a két letesítménynél erős volt a gyanú, hogy a nem a legjobb helyre kerültek az uniós százmilliók.

A Hunvestor Kft. által felhúzott logisztikai központ alapkövét eredetileg Kiskunfélegyházán, 30 kilométerrel arrébb tették le, de aztán valamilyen okból Kisteleken épült meg 543,27 millió forint támogatásból. A központ eredeti célja a vasút összekötése lett volna a kamionforgalommal, ez azonban jelenlegi helyén nem tud megvalósulni, Kisteleken ugyanis nem jár vonat. A murvás placcra lerakott néhány konténerre tavasszal a helyszínen azt mondta a tévéstábnak a Hunvestor egy munkatársa, a logisztikai központ még nincs kész, elszámolási vita miatt nem jutottak hozzá a teljes kerethez, így nem tudták befejezni.

Az ipari park hasonlóan haszontalannak tűnik: 14 cég épített 14 épületet 2014-ben közel egymilliárd forintból, azonban az elkészülés után 3 évvel csak 2 épületben folyt munka. A település fideszes polgármestere a tévé kérdéseire válaszolva közölte, az elmúlt években az energiaellátást még nem sikerült megoldani a helyszínen.

Én polgiként azt látom, hogy ezek a beruházások megvalósultak

- mondta még a polgármester a stábnak az ügyeket kommentálva.

A harmadik kifogásolt projektet a jelek szerint maguk a Miniszterelnökség ellenőrei találták a helyszínre érkezve, Lázár levele szerint egy helyben felhúzott startup-inkubátorházzal kapcsolatban is szabálytalanságok merültek fel. "Az ellenőrzések lefolytatása után mindhárom esetben indokoltnak találtam a szabálytalansági eljárások lefolytatását, amelyeket az érintett Irányító Hatóságok végeznek el", írta a miniszter. Ha a szabálytalanságok bizonyítást nyernek, milliárdos tételben kérhetnek vissza uniós pénzt az érintett vállalkozásoktól.