Nyolc új nagy börtön épül

Nyolc új börtön fog épülni, többségében elmaradottabb környékeken, derül ki a Magyar Nemzet híréből. Az új börtönökről eddig is lehetett tudni, csak most eredményes lehet végre a vonatkozó közbeszerzés is, ami alapján felhúzzák ezeket az épületeket.

Békésen, Csengeren, Hevesen, Kemecsén, Komádiban, Komlón, Kunmadarason és Ózdon jönnek létre a legújabb börtöneink majd. Az építkezési pályázaton pedig olyan nagy játékosok is indultak, mint a Kész Építő, a kormányfő vejének korábbi cége, a West Hungária Bau vagy épp a Swietelsky.

Az új helyekre legkorábban 2019-ben érkezhetnek az első rabok, de a legtöbb helyen már nagyon várják őket. Pontosabban inkább az általuk jelentett munkalehetőséget. Ózdon toborzókampányt is indítottak, és két csoport börtönőr már végzett is, dacára, hogy kis túlzással egy kapavágás se történt még ténylegesen az új börtön ügyében. Ők most ezért más városok börtöneiben dolgoznak egyelőre. Békés városában az eddigi 970 jelentkezőből 102 embert már fel is vettek.

Sokaknak őrült vonzó lehet 150 ezer forint A BVOP mindenkit vár a büntetés-végrehajtás csapatába, aki nagykorú és van érettségije. A fizetés pedig minimum nettó 151 ezer forint. Ez sok helyen kiugróan jó állásajánlat lehet, mivel a meghirdetett 2500 állásra is már több mint 6200 önéletrajz érkezett. Igaz, ezek közt teljesen adminisztratív munkakörök is vannak.

A Helsinki Bizottság tavaly májusban készített az Igazságügyi Minisztériumnak egy lehetséges javaslatcsomagot arról, hogy a börtöneink vészes túlzsúfoltságát hogyan lenne optimális enyhíteni. Már csak azért is, mert 2015-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága a 100 százalék feletti zsúfoltság csökkentésére kötelezte a magyar kormányt.

A Helsinki Bizottság szerint egyes eseteknél túl könnyedén vágjuk börtönbe a vétkeseket. Pontosabban szerintük „a büntető törvénykönyv túl nagy hangsúlyt helyez a szabadságvesztésre, és olyan csekélyebb súlyú bűncselekmények esetén is rögtön börtönnel fenyeget, mint például a garázdaság, a járművezetés ittas állapotban vagy a lopás alapesete”, idézi a lap a jelentést. Szerintük egyébként hosszú távon nem az a hazai és a nemzetközi tapasztalat, hogy a börtönépítés önmagában csökkenteni tudná a zsúfoltságot, mert olyankor hamar több fogvatartott is jön melléjük.