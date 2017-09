A Kúrián is nyert Gattyán a NAV-al szemben

Csütörtöki ítéletében a Kúria is Gattyán György cégének, a Docler-csoportnak adott igazat a cég NAV-al szembeni jogvitájában, ezt mondta a cég vezetése az Indexnek. A Kúria helybenhagyta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tavaly júniusi ítéletét, amelynek értelmében az adóhatóságnak új eljárást kell indítani a céggel szemben. Így várhatóan ki fog derülni, hogy a korábbi gyanúval szemben a Docler nem csalt áfát 2009 és 2011 között. Ettől viszont, úgy tűnik, hogy a cég egyelőre még nem kaphatja vissza a NAV által zárolt ingatlanainak és értékeinek nagy részét.

A NAV még 2012-ben indított nyomozást a Docler ellen költségvetési csalás miatt, a nyomozást pedig, mint kiderült, két év titkos adatgyűjtés is megelőzött, amely során lehallgatták a dolgozók telefonjait és elolvasták az emailjeit. A nyomozás során már zárolták a Docler értékeinek jó részét, többek között azt az Andrássy úton lévő épületet, amiben az Il Bacio di Stile üzlet üzemelt. Ezzel párhuzamosan pedig a NAV közigazgatási eljárást is indított a cég ellen a büntető nyomozás alatt begyűjtött adatok alapján, amelyben azt állították, hogy a cég 2009 és 2011 között 20 milliárd forint áfát nem fizetett be Magyarországon.

A NAV úgy ítélte meg, hogy a Docler Holdinghoz tartozó WebMindLicenses Kft. (WML) áfát csalt azzal, hogy egy portugál cégnek adta licencszerződéssel a LiveJasmin, a világ egyik legnépszerűbb erotikus weboldalának a know-how-ját és üzemeltetését. A weboldalt, amit Gattyán cége hozott létre és üzemeltetett egy darabig, 2009-től egy portugál cég, a Lalib üzemeltette, miközben alvállalkozóként több Docler-cég dolgozott az oldalon, a fejlesztéstől az ügyfélszolgálatig.

A portugál Lalib a NAV szerint csak egy amolyan strómancég volt, amit arra használ Gattyán cége, hogy ne Magyarországon fizessen áfát,

míg a Docler állítja, hogy ez nem igaz, a két cég inkább olyan viszonyban állt, mint egy franchise tulajdonosa és felhasználója, de a Lalib egy rendesen működő, embereket foglalkoztató és valós tevékenységet végző cég volt, amíg részben a NAV vizsgálat miatt meg nem szűnt (a bírósági eljárásról és a célg érveléséről itt írtunk részletesebben). Ezt a portugál adóhatóság is igazolta már az Európai Bíróság eljárásában, amelyet a magyar bíróság kért. Ezek után tavaly a magyar bíróság kimondta, hogy

a NAV nem használhatta volna azokat a bizonyítékokat, amik alapján adócsalással vádolta Doclert;

de még e bizonyítékok alapján sem mondható ki, hogy Gattyán cége bármilyen adószabályt megszegett volna.

Ez a döntés azóta is jogerős, viszont a NAV felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amely most mindent helybenhagyott. A mai döntés alapján a NAV-nak meg kell szüntetnie az eddig eljárását a cég ellen és újat kell indítania, amelyben ki kell kérnie a portugál adóhatóság véleményét arról, hogy a Lalib tényleg csak egy amolyan adócsalásra használt fiókcég volt-e. Somkuti András, a Docler csoport elnöke szerint emellett a döntés azért is nagyon fontos, mert kimondta, hogy a NAV gyakorlata, hogy a bűnügyi nyomozásai alatt gyűjtött bizonyítékokat közigazgatási eljárásokban felhasználja, jogtalan, ez pedig sok más cég ügyét is érintheti a jövőben.

Mivel már tudjuk, hogy erről mint mondanak a portugálok, így várható, hogy a NAV új eljárása meg fogja állapítani, hogy a Docler nem csalt áfát. Sőt, Somkuti elmondása szerint az már kiderült, hogy a cég nemhogy nem csalt el 20 milliárd forint adót, de 4,5 milliárddal még több társasági adót is fizetett be, mint kellett volna. Ezt már vissza is utalta a NAV, de mivel a cég számlái még mindig zárolva vannak, ehhez nem férnek hozzá.

Nyertek, de mégsem

A Docler a Kúria döntése után újra kérvényezni fogja, hogy a NAV oldja fel a cég ingatlanjaira, számláira, autóira, számítógépeire, követeléseire és hasonlókra kiadott zárlatot. Viszont még ha a NAV közigazgatási részlege fel is oldja a zárlatot, a cég a legtöbb értékéhez még akkor sem férhet hozzá, ugyanis azokat a NAV bűnügyi részlege is zárolta. Márpedig a mostani döntés a NAV 2012-ben indított büntető nyomozását nem érinti, az pedig elvileg még mindig zajlik. Arra viszont Somkuti szerint nincs igazán alkalmas jogorvoslati lehetősége a cégnek, hogy elérjék a büntető eljárás beszüntetését.

A nyomozást addig folytatja a NAV, amíg akarja, még akkor is, ha kiderül, hogy a cég nem csalhatott adót, mert nem hiányzik a cég áfája az államkasszából.

A Docler már adott be ezzel kapcsolatban indítványt az ügyészségnek és a NAV-nak is, a cég vezetése pedig reméli, hogy ha a NAV másik részlege megállapítja, hogy Gattyánék nem csaltak adót, akkor a nyomozást is megszüntetik és a nyomozás miatti zárolásoknak is vége lesz. Addig is más cégeken keresztül folytatja magyarországi tevékenységét a cég, amely bár székhelyét évekkel ezelőtt Luxemburgba helyezte át, nagyjából 500 embert foglalkoztat Budapesten, ezzel még mindig Magyarországon dolgoznak a legtöbben a Doclernek.