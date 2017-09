15 milliárdot kap Lezsákék Hungarikum Parkja

A Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Hungarikum Parkra 15 milliárd forint közpénzt adunk, írja az ATV. Ebből lesz ott így elvileg wellness hotel, lovarda, sportcsarnok, gyógyfürdő, kemping és hasonlók 2020-ig.

Ez a tízszerese

annak, amit a korábban, a pályázati előtervek idején kalkuláltak az egészre.

Korábban a HVG arról írt, hogy ugrásszerűen látszik nőni a Lezsák-birodalom állami támogatása, ami döntően a helyi Népfőiskolának nevezett intézményen keresztül valósul meg. Ez korábban is évi több száz milliós állami támogatást kapott, de most nemrég még egy nagyobb pénzforrást kaptak, amikor beolvasztották alájuk a Nemzeti Művelődési Intézetet (NMI).

Ez a művelődési intézet évi 1,3 milliárd támogatással számolhatott, és az utolsó nyilvános beszámolójuk szerint azt csinálták Csongrád megyében a 2015-ös év során, hogy:

110 embernek, döntően középiskolásoknak mondtak hasznos pénzügyi információkat.

Társadalomfejlesztő programjaik hatására egy településen asszonyklub alakult, máshol a meglévő táncklub bővült, illetve kézműves szakkör jött létre. 4 helyi klub pedig már működött.

Kapcsolatokat építettek Kolozsvárral és Csíksomortával, illetve Zentával és Temerinnel.

Részben munkájuk eredményeképp a Szent-Györgyi Albert Agóra kapott egy állami díjat is, "Minősített Közművelődési Intézmény" lett.

A leírásuk szerint ők kutatják a magyarságot, és a magyar "nemzeti-emberi összetartozást" intézményesített módon is megcsinálják. A beolvasztással most majd még egy új épületet is fel akarnak húzni Lakitelekre, ahol egyfajta rekreációs mennyország jön létre majd a kárpát-medencei összetartozás kutatóinak.

A lap szerint könnyen lehet, hogy miután kiszorították Lezsákék csapatát, a Nemzeti Fórum (NF) embereit a helyi pozíciókból, most egyfajta kárpótlásként tömik ki őket elképesztően nagyvonalúnak tűnő építkezésekkel.