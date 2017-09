Kínaiakat vertek át magyarok horvát letelepedési kötvénnyel

Több millió eurót csalt ki egy magyar cég a horvát letelepedésikötvény-program ígéretével kínai állampolgároktól – írja a Magyar Nemzet.

Az Adria Fund Management Kft. idén márciusban, a magyar letelepedésikötvény-program felfüggesztésekor keresett meg olyan vállalkozásokat, amelyek aktívak voltak a kínai vízumpiacon. Peti Tamás, az Adria Fund ügyvezetője azt állította, szeptemberben indul a horvát kormány letelepedésikötvény-programja, amely állampolgárságot kínál a külföldi ügyfeleknek, akik lejegyeznek 300 ezer euró értékű horvát állampapír, és kifizetnek további 60 ezer euró közvetítői díjat.

Peti Tamás a lap információi szerint azt mondta a potenciális ügyfeleknek, a horvát külügyminisztérium az Adria Fund Kft.-t hatalmazta fel a program lebonyolítására, és felmutatott egy dokumentumot is a volt horvát külügyminiszter, Davor Ivo Stier aláírásával. Miután több kínai ügyfél is érdeklődött, Peti azt javasolta, hogy ne várják meg a hivatalos indulást, hiszen a jogszabályok lehetővé teszik az egyedi elbírálást is.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó üzletember úgy döntött, belevág, de ragaszkodott ahhoz, hogy a külföldiek pénze egy ügyvédnél kerüljön letétbe, aki csak akkor utalhatja tovább az összeget, ha megkapta az ügyfél horvát útlevelét. Peti Tamás a Pintér Ákos Ügyvédi Irodát ajánlotta, amely ugyanott van bejelentve, ahol az Adria Fund. Hamarosan újabb dokumentum érkezett a külügyminiszter aláírásával, amely hivatalosan is megerősítette, hogy a kínai ügyfelek alkalmasak a horvát programban való részvételre.

A csőbe húzott kínai állampolgárok ezután letétbe helyezték az összesen kétmillió eurót az ügyvédi irodánál, és a megbeszélt időpontban elmentek Zágrábba elintézni a hivatalos ügyeket az útlevél átvételéhez. Az Adria Fund munkatársai azonban nem jelentek meg, sőt Peti Tamás is felszívódott, később pedig arra hivatkozott, azért szegte meg a szerződést, mert megfenyegették a családját. Amikor az átvert kínaiak képviselője megkereste Pintér Ákos ügyvédet, az letagadta, hogy egyáltalán az ő aláírása lenne a letéti szerződésen.

A Magyar Nemzet próbálta keresni az érintetteket, de nem talált hozzájuk elérhetőséget, vagy kívántak nyilatkozni. A horvát kormány a dokumentum megvizsgálása után közölte, hogy az nem a Horvát Köztársaság Kül- és Európa Ügyi Minisztériumának hiteles dokumentuma, hanem hamisított papír, a Horvát Köztársaságban nem létezik ilyen program.