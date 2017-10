80 százalékkal drágítja a Magyar Posta az automatás csomagküldést

Október elsejétől 80 százalékkal emelkedik a csomagautomatás szolgáltatás ára a Magyar Postánál. Az állami cég közleményében azt írja hogy a csomagautomaták használata az elmúlt egy évben ugrásszerűen megnövekedett, az üzleti partnerek és a lakossági ügyfelek körében is az egyik legnépszerűbb szolgáltatássá vált.

Több magánszereplő is megjelent a piacon, például a Webox és a Foxpost, a két cég később egyesült is. Néhány héttel ezelőtt azonban a Webox automatákat üzemeltető lengyel anyacég bejelentette, kivonul az országból és elszállítja csomagautomatáit, október 13. után csomagküldés kizárólag Foxpost automatákból lesz lehetséges.

Eközben pedig még az állami posta is drágítja saját szolgáltatását, 2017. október elsejétől a csomagautomata szolgáltatás lakossági ára az eddigi 490 forint helyett 889 forint lesz. Októberben minden automatába NFC-chipet is építenek, hogy lehesen érintés nélküli is fizetni, illetve bővítik a csomagrekeszek számát is.