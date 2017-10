Többet és drágábban tervezünk pihenni az idén ősszel, legalábbis Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketingmenedzsere a Világgazdaság kérdésére elárulta, hogy a portál adatai alapján eddig nagyjából 10 százalékkal több foglalás érkezett be, és a foglalások értéke is nagyjából 5-10 százalékot nőtt, ami így átlagosan 72 ezer forintot tesz ki. Mivel a belföldi szállásdíjak csak 3-5 százalékkal bővültek, ez abszolút növekedést jelent.

A legnépszerűbb úticél Budapest, Eger és Hajdúszoboszló, külföldön Róma, Prága és Barcelona. Az őszi időszakban a balatoni úticélok népszerűsége csökken, a tízes listán a legtovább Balatonfüred és Siófok tartja magát. A cikkből kiderül, hogy egyre gyakoribb, hogy a vendég igényli a szállodán és az adott településen kívüli programokat is, ezért a szálláshelyek akár komplett programcsomagokat is szerveznek. A bor- és gasztroturizmus is népszerű, de például egyre több szálloda kínál ingyenesen biciklit a vendégeinek.

