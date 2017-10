Komoly bírságot kapott az Amazon az EU-tól

250 millió euróra (nagyjából 78 milliárd forintra) büntették az Amazont, pontosabban a cégnek ennyit kell visszafizetnie Luxemburgnak, írja az MTI. Az ott kapott extra adókedvezményeiket minősítette versenytorzítónak az Európai Bizottság.

„Az Amazon a nyeresége közel háromnegyede után nem fizetett adót a jogellenes luxemburgi adókedvezmény következtében. A vállalatnak negyedannyi adót kellett csak fizetnie, mint más helyi cégeknek, amelyek ugyanazon nemzeti adószabályok hatálya alá tartoznak" – mondta Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.

Három éve indult a vizsgálat arról, hogy a luxemburgi adóhivatal engedményei az Amazon közti megegyezés mennyiben versenykorlátozóak.

Vestager arról is beszélt, hogy bíróságra mennek az ír hatóságok tétlenkedése miatt. Írország – Luxemburghoz némileg hasonló módon – erős adókedvezménnyel tolta az Apple-t, csak egy jóval nagyobb nagyságrendben.

Az ír adóhivatalnak 13 milliárd eurót (körülbelül 4 ezer milliárd forintot) kellene beszedni az Apple-től , ami óriási összeg. Elég, ha arra gondolunk, hogy ez nagyjából ezermilliárd forinttal több, mint nálunk az államosított magánnyugdíjpénztári vagyon teljes összege. Viszont az Európai Bizottság döntése óta már eltelt egy év, és az ír hatóságok még egy centet se szedtek be. Egyébként az Apple és az ír kormány is fellebbezett a döntés ellen, az ír vezetés nem kéri a pénzt, az Apple nem is adná.