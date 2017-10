Hajdú Péter és a csornai napelemgyár ügye: zavaros walesi-ukrán cégek

Egy 55 éves beregszászi idénymunkás felnézett az uborkaszedésből, és úgy döntött, hogy Walesben alapít egy céget, majd összeáll Hajdú Péterrel vállalkozni.

Igaz, a Bors szerint erre ő maga nem emlékszik, nem tud arról, hogy cége lenne, ahogy Hajdú Pétert sem ismeri. De majd a nyomozók kivizsgálják az ügyet, a jogászok biztosan hitelesen fognak érvelni amellett, hogy

dehogynem tetszett nemzetközi terjeszkedésbe fogni, csak éppen el tetszett felejteni.”

És akkor álljon itt egy látszólag teljesen más jellegű hír! A Legfőbb Ügyészség egy jobbikos képviselő parlamenti kérdését feljelentésként értékelte, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészséghez fordult. A kérdés az, hogy a csornai napelemgyár kapcsán megvalósult-e jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette.

Valamiképpen ebben a történetben is megjelent egy beregszászi hölgy, ő ugyan még csak 54 éves, de ő is úgy gondolta, hogy éppen ugyanazon a walesi címen alapít egy brit céget, csak ő nem a szórakoztatásban, hanem a napelemgyártásban látott fantáziát.

Miről lehet szó?

Emlékeznek még Kaya Ibrahimra? Arra a németországi török vendégmunkásra, aki 1995-ben több, jelentős köztartozást felhalmozó Fidesz-közeli céget vett a nevére. Amikor a bűncselekmény már elévült, hirtelen tisztulni kezdtek az emlékek, a közvetítő, de még maga Ibrahim is nyilatkozott, elmondta, hogy egy céget valóban vett, utána már csak ráhamisították az aláírását a további papírokra.

Nemrégiben Orgován Béla esete keltett feltűnést, Tarsoly Csaba kísérletezett azzal, hogy átadja a Quaestor-csoport irányítását a balek strómannak, aki állítólag 500 ezer forintért vállalta volna, hogy aláír.

De mi értelme ennek az egésznek, vajon mentesíti-e az elődöket a frissen kinevezett kamutulajdonos vagy kamucégvezető? Elvileg nem, de ha a nemzetközi jogsegélykérések miatt lelassul a folyamat (láthatjuk a mi történetünkben, brit és ukrán szereplőkkel érdemben lassulhat a vizsgálat), vagy ha a

régiek azt mondhatják, hogy ők minden okiratot átadtak a cégvezető utódnak, akkor jelentősen át tudják tolni a felelősséget az újakra.

Ez sokszor lehet előnyös, például ha tartozások vannak, ha osztozni kellene valamilyen vagyonelemen, ha nem megfelelően használta fel a cég az elnyert uniós forrásokat. Csak éppen nem tiszta a buli.

A beregszászi cégtulajdonosok

Azt majd a nyomozóhatóságok és az adóhatóság feladata lesz pontosan kideríteni, hogy mi történt, jogilag mi bizonyítható be, de pusztán a cégregisztert böngészve is világosan látszik, hogy a fenti történetekre rímelő, rendkívül egyszerű felelősség-hárítási metódusról van szó.

Nézzük az eseteket, szigorúan a tényeket követve! Hajdú Péter tévés személyiség cégébe, a Frizbi Entertainmnet Kft-be a GB-UA Entertainment Ltd. szállt be. A nagy-britanniai (egészen pontosan walesi) társaság székhelye: Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinsead, West Sussex, United Kingdom, RH194LZ.

Jó hosszú, de mit tehetünk, ez a pontos cím.

A brit cégregiszterből az is látszik, hogy a mindössze 100 font alaptőkéjű társaság tulajdonosa egy Leinart Valentyna nevű hölgy. Róla írtuk, hogy a Bors megtalálta, kiderült, hogy az 55 éves hölgy nem tudott arról, hogy angol cége lenne, arról sem, hogy beszállt Hajdú Péter mellé, amúgy nem is a papírokban szereplő Bégányban lakik, hanem Beregszászon. Na, ez már érdekes lesz.

Vannak mások is

Az esete ugyanis egyáltalán nem egyedülálló. Olyan lehet ez, mint a tiszazugi méregkeverő asszonyok hírhedt ügye, valaki elkezdte, a többiek folytatták. Már, ha egyáltalán tudtak arról a beregszásziak, hogy cégtulajdonosok lettek. Könnyen lehet, hogy egy beregszászi kötődésű ember valahogyan személyes adatokat és aláírásokat szerzett, és ezekkel élt vissza.

Na de nézzük a csornai esetet: idén április 26-án a mindössze 24 ezer fős és sajnos elég szegény Beregszász egy másik magyar ajkú lakosa, az 54 éves Yuliia Feisa is úgy döntött, hogy sosem késő elkezdeni a nemzetközi cégépítést.

Neki is éppen Wales, valamint pontosan a Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinsead, West Sussex, United Kingdom, RH194LZ cím tetszett meg. Ő Solnechnaia Energia Ltd-nek, vagyis napenergiának nevezte el cégét, és azonnal magyar befektetés után nézett.

Talált is

Valamiért ő is éppen egy zavaros helyzetben levő céget talált meg befektetése tárgyának. A cégjegyzék szerint a walesi-ukrán entitás most a Thin Film Solar (vagy EcoSolifer) Zrt. résztulajdonosa. Ennél a cégnél a stakeholderek mindenen összevesztek, főleg a pénzen, de még a társaság neve is éppen per alatt áll.

Fotó: Ecosolifer A csornai napelemgyár

Ez a hányatott sorsú társaság elvileg az Exim hiteléből megvalósítandó csornai napelemgyár tulajdonosaihoz kapcsolódik, korábban a HVG írt részletes cikket a rendkívül bonyolult történetről.

Mindenesetre a frissen alapított brit cég még egy hónapos sem volt, amikor állítólag részesedést vásárolt az Thin Film Solarban, vagy eredeti nevén EcoSoliferben.

Gagyi a köbön

A beregszászi asszonyok walesi-magyar érdekeltségei körül minden gagyi. Leinart Valentyna arra is panaszkodott, hogy nem is lakott soha a bégányi címen, ami nála fel volt tüntetve és fogalma sincs a cégeiről. Feisa Yuliia cégvezetői e-mail címe (feisa.yuliia@gmail.hu) már a végződése alapján is gyanús, ugyanúgy nem működik, mint ahogy a gmail.com végződésről is visszapattant a levelem.

Feisa asszony címe a különböző papírokban hol Rózsakert 111., hol Rozsos Kert 117. Ő egyéként semmilyen tisztséget nem tölthet be hazai vállalkozásban, hiszen korábbi érdekeltsége, a Feisa Protect Kft. kényszertörléssel szűnt meg.

Mindenki vállalkozik

Szerencsére a családjában nem volt egyedi a vállalkozó szellem, Yuliia lakcímével azonos címmel rendelkezik Feisa Mykola, aki 63 éves (vélhetően házastárs). Ő is több magyar cégben is érdekelt. Az mindenképpen dicséretes, hogy a nyugdíjas korhoz közeledve, Mykola vállalkozásokba fogott, de sajnos rossz hírünk van,

nem választotta meg a legjobban a befektetéseit,

mert olyan cégekbe is belépett, mint a Kunarep Gabonakereskedelmi Kft., amely hamarosan csődbe ment, vagy olyanba is, mint a Cart-Limpex Kft., amelyet kényszertörölni kellett.

A Pizza Monkey nevű érdekeltségben már egy Kish Anita nevű hölggyel együtt érkezett, utóbbi hölgy érdekeltségeit is hosszasan lehetne sorolni. Ki lehet találni, ő is beregszászi.

Ezek a szikár tények a cégregiszterből, ha a nyomozók ennél többet szeretnének tudni, akkor vélhetően

meg kell kérdezni a beregszásziakat, hogy tudnak-e a saját vállalkozásaikról.

Ha igen, ők a felelősek. Ha nem, akkor érdemes lenne megpiszkálni, hogy vajon kik voltak azok az ügyvédek, akik ellenőrizték az adásvételek során a személyazonosságokat. Ennek a közeljövőben mi is igyekszünk utánajárni.