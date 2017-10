Megint uniós pénzt nyert Matolcsy fiának bútorgyára

Matolcsy Ádám bútorgyárába csak úgy ömlik a nyugat-európai polgárok adója: a Balaton Bútorgyár a múlt héten nyert 498 millió forintot az EU Versenyképes Közép-Magyarország operatív programjából "okosirodákra", most pedig az Mfor.hu azt írja, hogy

még 92 millió forintot kapott a gyár a Gazdaságfejlesztési és Innovatív Programból.

Vagyis egy héten belül közel 600 millió forint támogatást nyert el a jegybankelnök fiának gyára. A portál szerint a gyár pályázatában az szerepelt, hogy a gyártósor egy 1993-ban beszerelt, dos alapú, így már nem frissíthető gyártástámogató rendszerrel működik, ezt szeretné valami új ipar 4.0-s rendszerre cserélni Matolcsy cége.

Matolcsy Ádám még 2015-ben vásárolta meg a Balaton Bútor Kft.-t, nagyrészt az (édesapja vezette) MNB által kitalált és finanszírozott Növekedési Hitelprogram segítségével, a hitelt pedig (az édesapja unokatestévre, Szemerey Tamás tulajdonában lévő) Növekedési Hitelbank közvetítette ki neki a vásárláshoz. A gyárnak elég jól megy azóta, a nyáron például megnyert egy közbeszerzést, amelynek értelmében 351 millió forint értékben restaurálhat és gyárthat bútorokat az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség részére.

Matolcsy Ádám gyártulajdonos mellett már médiatulajdonos is lett, ő ugyanis az Origo.hu-t kiadó New Wave Media Group, amely azóta már a legnagyobb online sales house is az országban.