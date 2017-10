Strómanokkal hozott be kocsikat százmilliókért

Egy kiskőrösi fickó Németországból és Szlovákiából használt autókat hozzot be nálunk eladni őket, hivatkozik a NAV-ra a Napi.hu. Viszont adózni annyira nem akart utánuk. A bizniszt több irányból is hajtotta mellette, a kocsik mellett gyümölccsel és más mezőgazdasági terményekkel is kereskedett a cége.

A vállalkzoás élére különböző strómanokat tett, akik eleinte még adtak be adóbevallást, aztán már nem különösebben. A csoport működtetésével a férfi több mint 300 millió forintra jutó adót próbált elkerülni, ami miatt üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás bűntette miatt javasolnak most vádemelést ellene a pénzügyi nyomozók.

Egy névleges ügyvezetőként működő strómannak pedig csak a közokirat-hamisítás vádjára kell felelnie.