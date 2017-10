Matolcsy: Botrány, hogy botrányosnak tartják a jegybanki fizetéseket

Kedden az országgyűlés gazdasági bizottsága elfogadta a Magyar Nemzeti Bank 2016-os jelentését és beszámolóját. Az ülésre eljött Matolcsy György jegybankelnök is, hogy élőben ismertesse a beszámoló lényegi pontjait és kérdésekre válaszoljon.

Matolcsy felszólalásában az MNB eredményeit hangsúlyozta, beszélt többek közt a hitelezési fordulatról, a bővülő lakossági fogyasztásról, az államadósság után fizetett kamat csökkenéséről, az MNB utóbbi évekbeli nyereségességéről, és méltatta a pénzügyi felügyelet teljesítményét. Ezek után jöttek a kérdések, amelyeket főleg a bizottság ellenzéki tagjaitól kapott a jegybank elnöke, kivéve a fideszes Galambos Dénes álkérdését, ami lényegében a növekedési hitelprogram dicséretéről szólt.

Az ellenzék az alábbi témákat firtatta a jegybank 2016-os működése kapcsán:

Alapítványok. Az MSZP-s Szakács László a közbeszerzési rendszer működését hozta szóba, vagyis hogy a Pallas alapítványokat több tízmillió forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság szabálytalanságok miatt, amit szintén közpénzből kellett kifizetni, és hogy egyes jegybanki dolgozók több (akár 9) tisztséget is visznek az alapítványoknál.

Pénzszórás. Az LMP-s Schmuck Erzsébet azt rótta fel Matolcsynak, hogy a jegybank szórja a pénzt, aminek legfőbb szimbólumai maguk az alapítványok, pártja nevében ezek megszüntetésére kérte a jegybakot. Majd felhozta az MNB-alkalmazottak számának és fizetésének növekedését is.

Túlfűtött gazdaság, buborék. Szintén Schmuck meglátása volt, hogy részben a növekedési hitelprogramnak köszönhetően eszközoldali buborék fújódik a magyar gazdaságban, a jegybank erőlteti a hitelezés bővülését, ezzel felelőtlen hitelezésbe sodorva a bankokat, amitől nem független a lakásárak megugrása sem. A bankok szolgáltatási ráadásul régiós összehasonlításban drágák, ami ellen fel kellene lépnie az MNB-nek.

Jegybanki nyereség nem megfelelő felhasználása. Szabó Tímea a Párbeszédtől Schmuckkal együtt firtatta, az MNB árfolyamnyereségét nem tervezi-e befizetni a költségvetésbe, hogy ezzel is hozzájáruljon a devizakárosultak, a végrehajtás alatt vagy kilakoltatás szélén álló családok megsegítéséhez. Schmuck felvetette, milyen alapon várja majd el az MNB, hogy esetleges jövőbeli veszteségét a költségvetés állja, ha most nem teszi be a pénzt a közösbe.

Kevés devizatartalék. Az MSZP-s Tóth Csaba szerint kockázatokat rejt magában, hogy jelenleg a 2008-2009-es, alacsony szinten áll a devizatartalék.

Monetáris politika. Az LMP nem ért egyet a jegybank jelenlegi monetáris politikájával, amely szerintük szándékosan gyenge forintra játszik, hogy a jegybank bezsebelhesse az ebből származó árfolyamnyereséget.

Rokonok. Szabó Tímea (aki nem tagja a bizottságnak) Matolcsy hétfői, 7,5 milliárd rokonáról szóló megszólalását vette elő, és arról érdeklődött, hogy ha mostanában így kibővült a rokonság köre, esetleg ő maga, vagy a sok bajbajutott magyar család is számíthat-e kedvezményes jegybanki hitelre , uniós pályázatok elnyerésére, stb.

Matolcsy György majdnem minden felvetésre reagált valamit, bár az elején közölte, hogy valójában politikai támadásnak is tekinthetné az elhangzottak egy részét. Szerinte az MNB-alapítványokra továbbra is szükség van, ugyanis ezek segítenek Magyarországon meghonosítani a modern felvilágosult közgazdasági gondolkodást. Az "elvesztette közpénzjellegét"-témához annyit fűzött hozzá, a jegybank szándéka az alapítványok létrahozásával valójában a magyarországi "civil vagyon" gyarapítása lett volna, de mivel az alkotmánybíróságon a törvény nem állt meg, a Pallas alapítványok azóta is a törvénynek megfelelően közbeszereztetnek. Az MNB alkalmazottai pedig nem vesznek fel egy fillért sem az alapítványoknál viselt pozícióikért, tette hozzá.

A jegybank fizetési rendszerével kapcsolatban Matolcsy közölte, "botrány, hogy botrányosnak tartják" egyesek, ugyanis az MNB-alkalmazottak bérei a magyar pénzügyi szektor közepes sávját érik csak el, az unión belül pedig Magyarországnál csak Észtországban és Litvániában keresnek kevesebbet a bankárok. Alkalmazottaknak szóló kedvezményes hitelek 1969 óta vannak a jegybankban, régebben ezek kamatmentesek voltak, ma az alapkamat szerint kamatoznak, szerinte ez igazságos rendszer.

A jegybankelnök szerint nincs pénzszórás, már csak azért sem, mert megszüntették a veszteségtermelő jegybankot. Ha nem lett volna vezetőváltás az MNB-ben, az elmúlt években sok százmilliárd veszteséget termelt volna az intézmény, és talán túlzottdeficiteljárásból sem került volna ki az ország, állította. A devizatartalék mennyiségét a Guidotti-Greenspan szabály alapján határozzák meg, ami kimondja, hogy az éves kötelezettségeknek megfelelő összegnek kell lennie, a magyar devizatartalékban most ennél valamivel több is van, közölte.

Matolcsy azt mondta, meglátásuk szerint nincs szó túlfűtött gazdaságról és eszközoldali buborkéről, a bankokkal pedig semmilyen formában nem kivételeznek, sőt: a fogyasztóbarát lakáshitelt például ellenállás fogadta a pénzintézetek részéről.

Az árfolyamnyereség kapcsán a jegybankelnök közölte, az abból befolyt 136 milliárd forint most az eredménytartalékot gazdagítja, de ha befizetnék a közösbe, akkor sem lehetne a devizakárosultakat segíteni belőle, ugyanis a törvény szerint csak az államadósság csökkentésére használható fel. Ezt meg lehete változtati a jegybanktörvényben, de Matolcsy szerint jól van így, az ugyanis nem lenne jó, ha rövidtávú költségvetési céloknak rendelődne alá a jegybanki működés. Az MNB-nek jelenleg nincs sem árfolyam, sem nyereségcélja, mondta. A nyereség pozitív, de nem azért keletkezett, mert kifejezetten ez lett volna a monetriás politika célkitűzése, egyébként pedig nagyobb része amúgy sem az átváltásból származott, hanem a kamateredményből, tette hozzá.

A családjának sikereit firtató felvetésre Matolcsy a szokásos választ adta: Magyarországon senkit nem érhet hátrány a neve miatt, így az ő rokonai is ugyanúgy elindulhatnak uniós pályázatokon, mint bárki más, felesége pedig önszántából lemondott minden jegybanki alapítványi tisztségéről a házasságkötésük után.

A kérdések és válaszok után a bizottság 9 igen és 4 nem szavazat mellett elfogadta a jegybank 2016-os beszámolóját.